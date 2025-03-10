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  4. Ига СВЕНТЕК: «У соперницы есть возможность поднять уровень своей игры»
WTA
10 марта 2025, 03:32 |
37
0

Ига СВЕНТЕК: «У соперницы есть возможность поднять уровень своей игры»

Полька провела пресс-конференцию после победы над Даяной Ястремской в Индиан-Уэллс

10 марта 2025, 03:32 |
37
0
Ига СВЕНТЕК: «У соперницы есть возможность поднять уровень своей игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек провела пресс-конференцию после победы над Даяной Ястремской (6:0, 6:2) в 3-м раунде турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс:

– Я довольна тем, как сегодня все прошло. С самого начала чувствовала уверенность, просто играла в свой теннис, и рада, что смогла уверенно завершить матч.

– Многие игроки говорят, что здесь мяч отскакивает выше. Насколько это помогает вам с вашим топспином?

– Да, конечно, это делает топспин более заметным. Но все равно мне нужно правильно выполнять удары. Думаю, моя игра хорошо подходит этому покрытию, но, все равно, оно не сделает всю работу за меня.

– Раз уж речь зашла о покрытии, возможно, вы уже говорили об этом, но в этом году его обновили. Какие у вас ощущения?

– По-моему, его обновляют каждый год. Но в этот раз, насколько я слышала, этим занималась другая компания. В целом, корт по-прежнему медленный и с высоким отскоком. Может, есть небольшие отличия, но сложно сказать.

Я уже говорила, что после года игры на разных покрытиях сложно делать точные сравнения. Разница между центральным кортом и тренировочными площадками есть, но это встречается на многих турнирах. Не знаю, почему так, но раньше в Индиан-Уэллс покрытие тренировочных кортов и центрального корта было более одинаковым. Но это не имеет большого значения.

–Вы выиграли 10 геймов подряд с начала матча и уже оформили 31-ю баранку на турнирах WTA 1000. Какие ощущения, когда вы находитесь в таком потоке, когда все идет по твоему сценарию?

– Конечно, в такие моменты я понимаю, что нахожусь в хорошей форме и двигаюсь в правильном направлении. Чувствую заряд энергии, но при этом остаюсь спокойной, потому что не ощущаю давления со стороны соперницы.

Но я всегда осознаю, что во втором сете все может измениться. Он начинается с нуля, и у соперницы есть возможность поднять уровень своей игры. Поэтому я всегда держу концентрацию и готова бороться за каждый мяч, независимо от счета.

Следующей соперницей Свентек будет Каролина Мухова.

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Ига Свёнтек Даяна Ястремская WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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