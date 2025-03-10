Две украинки в борьбе. Известна половина участниц 1/8 финала в Индиан-Уэллс

В ночь на 10 марта завершились все матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс в нижней части сетки.

По итогам игрового дня две украинки прошли дальше: Марта Костюк и Элина Свитолина. Даяна Ястремская завершила выступления.

Ястремская разгромно проиграла второй ракетке мира Иге Свентек. Полька далее встретится с Каролиной Муховой, которая одолела Катерину Синякову.

Костюк выиграла у Кэролайн Доулхайд. Следующая соперница Марты – девятая ракетка мира Чжэн Циньвень. Китаянка в 3-м круге выбила Лулу Сан.

Свитолина справилась с 14-й сеяной Даниэль Коллинс, впервые в карьере выиграв очное противостояние с ней. Элина за выход в четвертьфинал поборется против Джессики Пегулы, которая занимает четвертую позицию в рейтинге WTA. Американка в 1/16 финала обыграла Ван Синьюй.

В еще одном четвертьфинале в нижней части сетки сойдутся Елена Рыбакина и Мирра Андреева. Представительница Казахстана выбила Кэти Бултер, а «нейтралка» обыграла Клару Таусон.

В ночь на 11 марта на Индиан-Уэллс пройдут матчи 1/16 финала в верхней части турнирной сетки.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [7] – Кэти Бултер – 6:0, 7:5

Клара Таусон [22] – Мирра Андреева [9] – 3:6, 0:6

Даниэль Коллинс [14] – Элина Свитолина [23] – 2:6, 4:6

Ван Синьюй – Джессика Пегула [4] – 2:6, 1:6

Чжэн Циньвень [8] – Лулу Сан – 6:4, 7:5

Марта Костюк [18] – Кэролайн Доулхайд – 6:3, 6:3

Каролина Мухова [15] – Катерина Синякова – 7:5, 6:1

Даяна Ястремская – Ига Свентек [2] – 0:6, 2:6

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [7] – Мирра Андреева [9]

Элина Свитолина [23] – Джессика Пегула [4]

Чжэн Циньвень [8] – Марта Костюк [18]

Каролина Мухова [15] – Ига Свентек [2]