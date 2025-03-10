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  4. Две украинки в борьбе. Известна половина участниц 1/8 финала в Индиан-Уэллс
WTA
10 марта 2025, 16:37 |
671
0

Две украинки в борьбе. Известна половина участниц 1/8 финала в Индиан-Уэллс

Марта Костюк и Элина Свитолина продолжают выступления, Даяна Ястремская вылетела

10 марта 2025, 16:37 |
671
0
Две украинки в борьбе. Известна половина участниц 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 10 марта завершились все матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс в нижней части сетки.

По итогам игрового дня две украинки прошли дальше: Марта Костюк и Элина Свитолина. Даяна Ястремская завершила выступления.

Ястремская разгромно проиграла второй ракетке мира Иге Свентек. Полька далее встретится с Каролиной Муховой, которая одолела Катерину Синякову.

Костюк выиграла у Кэролайн Доулхайд. Следующая соперница Марты – девятая ракетка мира Чжэн Циньвень. Китаянка в 3-м круге выбила Лулу Сан.

Свитолина справилась с 14-й сеяной Даниэль Коллинс, впервые в карьере выиграв очное противостояние с ней. Элина за выход в четвертьфинал поборется против Джессики Пегулы, которая занимает четвертую позицию в рейтинге WTA. Американка в 1/16 финала обыграла Ван Синьюй.

В еще одном четвертьфинале в нижней части сетки сойдутся Елена Рыбакина и Мирра Андреева. Представительница Казахстана выбила Кэти Бултер, а «нейтралка» обыграла Клару Таусон.

В ночь на 11 марта на Индиан-Уэллс пройдут матчи 1/16 финала в верхней части турнирной сетки.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [7] – Кэти Бултер – 6:0, 7:5
Клара Таусон [22] – Мирра Андреева [9] – 3:6, 0:6

Даниэль Коллинс [14] – Элина Свитолина [23] – 2:6, 4:6
Ван Синьюй – Джессика Пегула [4] – 2:6, 1:6

Чжэн Циньвень [8] – Лулу Сан – 6:4, 7:5
Марта Костюк [18] – Кэролайн Доулхайд – 6:3, 6:3

Каролина Мухова [15] – Катерина Синякова – 7:5, 6:1
Даяна Ястремская – Ига Свентек [2] – 0:6, 2:6

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [7] – Мирра Андреева [9]
Элина Свитолина [23] – Джессика Пегула [4]

Чжэн Циньвень [8] – Марта Костюк [18]
Каролина Мухова [15] – Ига Свентек [2]

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WTA Индиан-Уэллс Елена Рыбакина Кэти Бултер Клара Таусон Мирра Андреева Даниэль Коллинс Элина Свитолина Ван Синьюй Джессика Пегула Чжэн Циньвень Лулу Сан (Радовчич) Кэролайн Доулхайд Марта Костюк Каролина Мухова Катерина Синякова Даяна Ястремская Ига Свёнтек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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