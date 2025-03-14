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Лига конференций
Серкль Брюгге
13.03.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 2 : 0
Ягеллония Проходит дальше
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Лига конференций
14 марта 2025, 03:50 | Обновлено 14 марта 2025, 04:03
27
0

Серкль Брюгге – Ягеллония – 2:0. Бельгийцы не справились. Видео голов

Полякам помогла победа в первом матче

14 марта 2025, 03:50 | Обновлено 14 марта 2025, 04:03
27
0
Серкль Брюгге – Ягеллония – 2:0. Бельгийцы не справились. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

13 марта в ответном матче 1/8 финала встречались «Серкль Брюгге» и «Ягеллония».

Победа в первом матче помогла полякам пройти бельгийцев.

Футболисты «Серкль Брюгге» делали все возможное, чтобы отыграть три мяча. И у них были реальные шансы сделать это.

Бельгийцы уже на 50-й минуте выигрывали 2:0, но третий гол так и не забили.

В четвертьфинале «Ягеллония» встретится с испанским «Бетисом».

Лига конференций. 1/8 финала. 13 марта

Серкль Брюгге (Бельгия) Ягеллония (Польша) – 2:0 (Первая игра: 0:3)

Голы: ван дер Брюгген, 8, Фелипе Аугусто, 50

Видео голов и обзор матча

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Аугусто (Серкль Брюгге).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Ханнес ван дер Брюгген (Серкль Брюгге).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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