Серкль Брюгге – Ягеллония – 2:0. Бельгийцы не справились. Видео голов
Полякам помогла победа в первом матче
13 марта в ответном матче 1/8 финала встречались «Серкль Брюгге» и «Ягеллония».
Победа в первом матче помогла полякам пройти бельгийцев.
Футболисты «Серкль Брюгге» делали все возможное, чтобы отыграть три мяча. И у них были реальные шансы сделать это.
Бельгийцы уже на 50-й минуте выигрывали 2:0, но третий гол так и не забили.
В четвертьфинале «Ягеллония» встретится с испанским «Бетисом».
Лига конференций. 1/8 финала. 13 марта
Серкль Брюгге (Бельгия) – Ягеллония (Польша) – 2:0 (Первая игра: 0:3)
Голы: ван дер Брюгген, 8, Фелипе Аугусто, 50
Видео голов и обзор матча
События матча
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