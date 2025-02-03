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  4. Скандал: теннисист сбил соперника. Опухший глаз, требование дисквалификации
Кубок Дэвиса
03 февраля 2025, 00:10 |
526
3

Скандал: теннисист сбил соперника. Опухший глаз, требование дисквалификации

Дивная ситуация в матче Кубка Дэвиса между Зизу Бергсом и Кристианом Гарином

03 февраля 2025, 00:10 |
526
3
Скандал: теннисист сбил соперника. Опухший глаз, требование дисквалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Гарин и Зизу Бергс

2 февраля завершилось матчевое противостояние 1-го раунда Квалификации к финалу Кубка Дэвиса 2025 между сборными Бельгии и Чилии.

Бельгийцы победили со счетом 3:1. Решающее очко принес Зизу Бергс, который одолел Кристиана Гарина. Но все не так просто.

Бергс переиграл Гарина 6:3, 4:6, 7:5 за 2 часа и 41 минуту. В 12-м гейме третьего сета Зизу сделал брейк и должен был идти подавать на матч.

На радостях после виннера Зизу сбил Гарина. Кристиан свалился на корт. Чилийский теннисист заявил, что не собирается продолжать игру, поскольку такое поведение является неуважением, а также он просто не в состоянии.

В итоге Гарина оштрафовали на гейм за отказ продолжать и Бергс вышел победителем. Чилийская делегация требует дисквалификации соперников. Пока что на официальном сайте Кубка Дэвиса отмечен результат 3:1 в пользу Бельгии.

Уже после скандального инциденте в сети появилось фото опухшего глаза Гарина. Врач сборной Чили высказался о ситуации и состоянии здоровья игрока:

«Гарин получил сильный удар в глаз, упал и ударился головой. Это вызвало воспаление, трудности со зрением, тошноту и сильную головную боль. Он был не в состоянии продолжать играть».

ВИДЕО. Скандал: теннисист сбил соперника. Опухший глаз, требование дисквалификации

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Wlad West
В мире начал твориться писец.
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+1
Alehandro
ой, а хто це в нас тут такий симулянт?) може ще на вавку подмухати?))
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0
an52
Краще симулянта дискваліфікувати
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0
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