Скандал: теннисист сбил соперника. Опухший глаз, требование дисквалификации

2 февраля завершилось матчевое противостояние 1-го раунда Квалификации к финалу Кубка Дэвиса 2025 между сборными Бельгии и Чилии.

Бельгийцы победили со счетом 3:1. Решающее очко принес Зизу Бергс, который одолел Кристиана Гарина. Но все не так просто.

Бергс переиграл Гарина 6:3, 4:6, 7:5 за 2 часа и 41 минуту. В 12-м гейме третьего сета Зизу сделал брейк и должен был идти подавать на матч.

На радостях после виннера Зизу сбил Гарина. Кристиан свалился на корт. Чилийский теннисист заявил, что не собирается продолжать игру, поскольку такое поведение является неуважением, а также он просто не в состоянии.

В итоге Гарина оштрафовали на гейм за отказ продолжать и Бергс вышел победителем. Чилийская делегация требует дисквалификации соперников. Пока что на официальном сайте Кубка Дэвиса отмечен результат 3:1 в пользу Бельгии.

Уже после скандального инциденте в сети появилось фото опухшего глаза Гарина. Врач сборной Чили высказался о ситуации и состоянии здоровья игрока:

«Гарин получил сильный удар в глаз, упал и ударился головой. Это вызвало воспаление, трудности со зрением, тошноту и сильную головную боль. Он был не в состоянии продолжать играть».

Zizou Bergs makes a HUGE shot to break serve... but accidently collides with Cristian Garin in celebration 😮 pic.twitter.com/6H2RqRmx4m