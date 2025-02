ВИДЕО. Теннисисты едва не устроили драку во время матча Кубка Дэвиса

1 февраля состоялся матч между Артуром Фисом и Тьяго Сейботом-Уайлдом в матчевом противостоянии Кубка Дэвиса между сборными Франции и Бразилии.

Фис победил со счетом 6:4, 6:1. При счете 4:4 (А:40) в пользу Артура на подаче бразильца произошел спорный эпизод. Мяч после удара француза якобы коснулся ракетки бразильца и рефери засчитал поинт Фису, который сделал брейк.

Сейбот просил соперника подтвердить, что мяч не коснулся ракетки, однако Фис этого не сделал. Они спорили на повышенных тонах при смене сторон, а после матча едва не подрались. Их разнял член тренерского штаба сборной Франции Поль-Анри Матье.

Франция побеждает Бразилию 2:0 после первого игрового дня. Для общей победы необходимо набрать 3 очка. Победитель противостояния выйдет в решающий раунд Квалификации к финальному этапу.

