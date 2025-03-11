Александрия – Оболонь. Видео голов и обзор (обновляется)
11 марта проходит матч чемпионата Украины
Во вторник, 11 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Александрия» и киевская «Оболонь».
Поединок проходит на стадионе «Ника» в Александрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживает матч арбитр Игорь Пасхал из Херсона.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Украинская Премьер-лига, 21-й тур. 11 марта
Александрия – Оболонь – 3:0
Голы: Филиппов, 13, 44, Безерра, 16
ГОЛ, 1:0! Филиппов, 13 мин.
ГОЛ, 2:0! Безерра, 16 мин.
ГОЛ, 3:0! Филиппов, 44 мин.
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