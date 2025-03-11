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  4. Александрия – Оболонь. Видео голов и обзор (обновляется)
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 14:01 |
424
0

Александрия – Оболонь. Видео голов и обзор (обновляется)

11 марта проходит матч чемпионата Украины

11 марта 2025, 14:01 |
424
0
Александрия – Оболонь. Видео голов и обзор (обновляется)
УПЛ

Во вторник, 11 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Александрия» и киевская «Оболонь».

Поединок проходит на стадионе «Ника» в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч арбитр Игорь Пасхал из Херсона.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Украинская Премьер-лига, 21-й тур. 11 марта

Александрия – Оболонь – 3:0

Голы: Филиппов, 13, 44, Безерра, 16

ГОЛ, 1:0! Филиппов, 13 мин.

ГОЛ, 2:0! Безерра, 16 мин.

ГОЛ, 3:0! Филиппов, 44 мин.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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