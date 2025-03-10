ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил всех тренеров и назначил нового наставника

Клуб УПЛ Колос на официальном сайте подтвердил, что уволил весь тренерский штаб во главе с Александром Поздеевым. Команда проиграла три матча чемпионата Украины в 2025 году и опустилась на 12-е место.

Одновременно с этим Колос объявил о возвращении в команду наставника Руслана Костышина, который пока будет работать в статусе исполняющего обязанности тренера.

Костышин вернулся в команду спустя 3,5 года после ухода. Под его руководством Колос прошел путь от аматорского чемпионата до еврокубков.

Кроме того, клуб объявил об увольнении всех администраторов и работников селекционной службы. Была информация, что Колос уволит и всех топ-менеджеров, но на данный момент это не подтвердилось.