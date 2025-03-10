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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил всех тренеров и назначил нового наставника
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 16:59 | Обновлено 10 марта 2025, 17:20
1555
1

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил всех тренеров и назначил нового наставника

Костышин вернулся в команду

10 марта 2025, 16:59 | Обновлено 10 марта 2025, 17:20
1555
1
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил всех тренеров и назначил нового наставника
ФК Колос. Руслан Костышин

Клуб УПЛ Колос на официальном сайте подтвердил, что уволил весь тренерский штаб во главе с Александром Поздеевым. Команда проиграла три матча чемпионата Украины в 2025 году и опустилась на 12-е место.

Одновременно с этим Колос объявил о возвращении в команду наставника Руслана Костышина, который пока будет работать в статусе исполняющего обязанности тренера.

Костышин вернулся в команду спустя 3,5 года после ухода. Под его руководством Колос прошел путь от аматорского чемпионата до еврокубков.

Кроме того, клуб объявил об увольнении всех администраторов и работников селекционной службы. Была информация, что Колос уволит и всех топ-менеджеров, но на данный момент это не подтвердилось.

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Колос Ковалевка Руслан Костышин Александр Поздеев назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Колос Ковалевка
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Victor673256ua
Можливо повернення Костишина піде команді на користь і йому вдасться він зможе вберегти команду від перехідних матчів
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