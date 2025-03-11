Флага нет только у одного. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс

На хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс определены все пары 1/8 финала.

В ночь на 11 марта состоялись матчи 3-го раунда в нижней части сетки.

Второй сеяный Карлос Алькарас в двух сетах переиграл Дениса Шаповалова. Карлитос становился чемпионом на этих кортах последние два года (в 2023 и 2024).

Следующим соперником испанца будет Григор Димитров. Представитель Болгарии в битве ветеранов сломил Гаэля Монфиса. Ранее Григор и Карлос играли между собой 5 раз, счет 3:2 в пользу Алькараса. Интересно, что это будет уже их пятый очный поединок на Мастерсах.

Обидчик Новака Джоковича и Ника Кирьоса Ботик ван де Зандсхулп, который попал в основную сетку как лаки-лузер, завершил выступления, проиграв Франсиско Черундоло. Аргентинец далее встретится с австралийским демоном Алексом де Минауром, который одолел Хуберта Хуркача.

Тейлор Фритц, посеяный под третьим номером, выиграл у Алехандро Табило. За выход в четвертьфинал американец поборется с Джеком Дрейпером, который оказался сильнее Дженсона Бруксби.

Бен Шелтон наказал «нейтрала» Карена Хачанова. Таким образом, теперь в Индиан-Уэллс остался только один теннисист без флага – Даниил Медведев. Шелтон в 4-м круге поборется с Брендоном Накашимой (победа над Маттео Арнальди).

Днем ранее на кортах И-У состоялись матчи 1/16 финала в верхней части сетки. В ночь на 12 марта там же пройдут поединки 4-го круга и будет определены первые четвертьфиналисты.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Маттео Арнальди – Брендон Накашима – 2:6, 4:6

Карен Хачанов [22] – Бен Шелтон [11] – 3:6, 5:7

Джек Дрейпер [13] – Дженсон Бруксби – 7:5, 6:4

Алехандро Табило [30] – Тейлор Фритц [3] – 6:4, 3:6, 1:6

Ботик ван де Зандсхулп [LL] – Франсиско Черундоло [25] – 3:6, 4:6

Хуберт Хуркач [21] – Алекс де Минаур [9] – 4:6, 0:6

Григор Димитров [14] – Гаэль Монфис – 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:2)

Денис Шаповалов [27] – Карлос Алькарас [2] – 2:6, 4:6

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Таллон Грикспор – Есукэ Ватануки [Q]

Хольгер Руне [12] – Стефанос Циципас [8]

Маркос Хирон – Артур Фис [20]

Томми Пол [10] – Даниил Медведев [5]

Нижняя часть сетки

Брендон Накашима – Бен Шелтон [11]

Джек Дрейпер [13] – Тейлор Фритц [3]

Франсиско Черундоло [25] – Алекс де Минаур [9]

Григор Димитров [14] – Карлос Алькарас [2]