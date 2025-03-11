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ATP
11 марта 2025, 12:33 | Обновлено 11 марта 2025, 12:56
718
0

Флага нет только у одного. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс

В ночь на 11 марта на Мастерсе в США состоялись матчи 3-го раунда в нижней части сетки

11 марта 2025, 12:33 | Обновлено 11 марта 2025, 12:56
718
0
Флага нет только у одного. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

На хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс определены все пары 1/8 финала.

В ночь на 11 марта состоялись матчи 3-го раунда в нижней части сетки.

Второй сеяный Карлос Алькарас в двух сетах переиграл Дениса Шаповалова. Карлитос становился чемпионом на этих кортах последние два года (в 2023 и 2024).

Следующим соперником испанца будет Григор Димитров. Представитель Болгарии в битве ветеранов сломил Гаэля Монфиса. Ранее Григор и Карлос играли между собой 5 раз, счет 3:2 в пользу Алькараса. Интересно, что это будет уже их пятый очный поединок на Мастерсах.

Обидчик Новака Джоковича и Ника Кирьоса Ботик ван де Зандсхулп, который попал в основную сетку как лаки-лузер, завершил выступления, проиграв Франсиско Черундоло. Аргентинец далее встретится с австралийским демоном Алексом де Минауром, который одолел Хуберта Хуркача.

Тейлор Фритц, посеяный под третьим номером, выиграл у Алехандро Табило. За выход в четвертьфинал американец поборется с Джеком Дрейпером, который оказался сильнее Дженсона Бруксби.

Бен Шелтон наказал «нейтрала» Карена Хачанова. Таким образом, теперь в Индиан-Уэллс остался только один теннисист без флага – Даниил Медведев. Шелтон в 4-м круге поборется с Брендоном Накашимой (победа над Маттео Арнальди).

Днем ранее на кортах И-У состоялись матчи 1/16 финала в верхней части сетки. В ночь на 12 марта там же пройдут поединки 4-го круга и будет определены первые четвертьфиналисты.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Маттео Арнальди – Брендон Накашима – 2:6, 4:6
Карен Хачанов [22] – Бен Шелтон [11] – 3:6, 5:7

Джек Дрейпер [13] – Дженсон Бруксби – 7:5, 6:4
Алехандро Табило [30] – Тейлор Фритц [3] – 6:4, 3:6, 1:6

Ботик ван де Зандсхулп [LL] – Франсиско Черундоло [25] – 3:6, 4:6
Хуберт Хуркач [21] – Алекс де Минаур [9] – 4:6, 0:6

Григор Димитров [14] – Гаэль Монфис – 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:2)
Денис Шаповалов [27] – Карлос Алькарас [2] – 2:6, 4:6

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Таллон Грикспор – Есукэ Ватануки [Q]
Хольгер Руне [12] – Стефанос Циципас [8]

Маркос Хирон – Артур Фис [20]
Томми Пол [10] – Даниил Медведев [5]

Нижняя часть сетки

Брендон Накашима – Бен Шелтон [11]
Джек Дрейпер [13] – Тейлор Фритц [3]

Франсиско Черундоло [25] – Алекс де Минаур [9]
Григор Димитров [14] – Карлос Алькарас [2]

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ATP Индиан-Уэллс Маттео Арнальди Брэндон Накашима Карен Хачанов Бен Шелтон Джек Дрейпер Дженсон Бруксби Алехандро Табило Тейлор Фритц Ботик ван де Зандсхулп Франсиско Черундоло Хуберт Хуркач Алекс де Минаур Григор Димитров Гаэль Монфис Денис Шаповалов Карлос Алькарас (теннисист) Таллон Грикспор Есукэ Ватануки Хольгер Руне Стефанос Циципас Маркос Хирон Артур Фис Томми Пол Даниил Медведев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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