ВИДЕО. Как Димитров и Монфис три часа в 1/16 финала Индиан-Уэллс играли

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 42) завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/16 финала француз в трех сетах проиграл Григору Димитрову (Болгария, ATP 15) за 3 часа и 3 минуты.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/16 финала

Григор Димитров (Болгария) [14] – Гаэль Монфис (Франция) – 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:2)

На двоих Григору и Гаэлю – 71 год. Сейчас Монфису 38, а Димитрову в мае исполнится 34.

Это была седьмая встреча соперников. Димитров выиграл третье очное противостояние.

На поединке присутствовала и Свитолина, как и на всех предыдущих, которые провел Гаэль. Ранее Монфис одолел Яна-Леннардра Штруффа и Себастьяна Корду.

Следующим соперником Димитрова будет второй сеяный Карлос Алькарас (Испания). Помимо Гаэля, Григор на кортах И-У также прошел Нуну Боржеша.

ФОТО. Свитолина на матче Монфиса и Димитрова