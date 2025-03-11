Журналист Sky: Раньери обвинил Довбика в игре на себя, а не на команду

В Италии продолжают обсуждать слова главного тренера «Ромы» Клаудио Раньери, которые он сказал после матча 28-го тура Серии А с «Эмполи» (1:0). Тогда он заявил: «Пеллегрини всегда играл на команду, а кто-то сегодня играл на себя. Но я не скажу, кто именно».

По информации Sky, Раньери говорил именно об украинском нападающем своей команды Артеме Довбике. Журналист Анджело Манджанте объяснил, что, по мнению тренера, 27-летний форвард, выходя на поле, больше думал о личных целях, чем о командной игре.

И все же в Италии есть и другие мнения относительно слов Раньери. Так, журналист Corriere della Sera Джанлука Пьячентини в интервью Retesport заявил: «Из того, что я знаю и что мне рассказали те, кто был в Эмполи, игрок, о котором шла речь, – это Салах-Эддине».

Ранее Раньери поделился мнением относительно игры Довбика в матче с «Эмполи».