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  4. Журналист Sky: Раньери обвинил Довбика в игре на себя, а не на команду
Италия
11 марта 2025, 13:06 |
307
1

Журналист Sky: Раньери обвинил Довбика в игре на себя, а не на команду

Итальянские СМИ продолжают делиться версиями по словам главного тренера Ромы

11 марта 2025, 13:06 |
307
1
Журналист Sky: Раньери обвинил Довбика в игре на себя, а не на команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В Италии продолжают обсуждать слова главного тренера «Ромы» Клаудио Раньери, которые он сказал после матча 28-го тура Серии А с «Эмполи» (1:0). Тогда он заявил: «Пеллегрини всегда играл на команду, а кто-то сегодня играл на себя. Но я не скажу, кто именно».

По информации Sky, Раньери говорил именно об украинском нападающем своей команды Артеме Довбике. Журналист Анджело Манджанте объяснил, что, по мнению тренера, 27-летний форвард, выходя на поле, больше думал о личных целях, чем о командной игре.

И все же в Италии есть и другие мнения относительно слов Раньери. Так, журналист Corriere della Sera Джанлука Пьячентини в интервью Retesport заявил: «Из того, что я знаю и что мне рассказали те, кто был в Эмполи, игрок, о котором шла речь, – это Салах-Эддине».

Ранее Раньери поделился мнением относительно игры Довбика в матче с «Эмполи».

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Рома Рим Серия A Эмполи чемпионат Италии по футболу Клаудио Раньери Артем Довбик Лоренцо Пеллегрини
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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anacreon
Як він може грати на себе, коли до нього м'яч доходить 5 разів за матч
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