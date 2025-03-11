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Турция
11 марта 2025, 12:17 | Обновлено 11 марта 2025, 12:36
449
0

Сикан попал в символическую сборную тура чемпионата Турции

Украинский форвард «Трабзонспора» провел хороший матч против «Хатайспора»

11 марта 2025, 12:17 | Обновлено 11 марта 2025, 12:36
449
0
Сикан попал в символическую сборную тура чемпионата Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Украинский форвард «Трабзонспора» Даниил Сикан попал в символическую сборную 27-го тура чемпионата Турции, где его команда минимально уступила Хатайспору (1:2).

Единственный гол Трабзонспора в этом матче забил украинский вингер Александр Зубков, а ассистировал ему именно форвард Даниил Сикан, получивший высокие оценки за эту игру.

В нынешнем сезоне Трабзонспор с 32 очками занимает 10-е место в таблице национального первенства. Хатайспор с 16 пунктами идет на предпоследней, 18-й строчке.

Ранее сообщалось, что Трабзонспор уволил Шенола Гюнеша с должности главного тренера клуба

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SofaScore Даниил Сикан Трабзонспор Хатайспор символическая сборная чемпионат Турции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: SofaScore
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