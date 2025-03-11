Сикан попал в символическую сборную тура чемпионата Турции

Украинский форвард «Трабзонспора» Даниил Сикан попал в символическую сборную 27-го тура чемпионата Турции, где его команда минимально уступила Хатайспору (1:2).

Единственный гол Трабзонспора в этом матче забил украинский вингер Александр Зубков, а ассистировал ему именно форвард Даниил Сикан, получивший высокие оценки за эту игру.

В нынешнем сезоне Трабзонспор с 32 очками занимает 10-е место в таблице национального первенства. Хатайспор с 16 пунктами идет на предпоследней, 18-й строчке.

Ранее сообщалось, что Трабзонспор уволил Шенола Гюнеша с должности главного тренера клуба