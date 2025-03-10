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  4. «Вы отдали 12 млн за Сикана и Зубкова». В Турции раскритиковали Трабзонспор
Турция
10 марта 2025, 10:59 |
748
2

«Вы отдали 12 млн за Сикана и Зубкова». В Турции раскритиковали Трабзонспор

Футбольный комментатор Зеки Узундурукан разгневан результатами клуба

10 марта 2025, 10:59 |
748
2
«Вы отдали 12 млн за Сикана и Зубкова». В Турции раскритиковали Трабзонспор
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Трабзонспор

8 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Турции, в котором встретились «Трабзонспор» и «Хатайспор». Гости сенсационно одержали победу со счетом 2:1.

Футбольный комментатор Зеки Узундурукан прокомментировал результат этой встречи и раскритиковал клуб из-за поражения:

«Нет никаких оправданий, когда вас побеждает аутсайдер чемпионата. Наставник Шенол Гюнеш даже не пытался что-то изменить, просто наблюдая со стороны, как будто сидел в кино. Никакой тактики, никаких действий, чтобы переломить ход игры.

Меня ждало невероятное потрясение, когда я увидел замену Зубкова – он ведь был лучшим футболистом этой встречи. Президент клуба выделил 12 млн, вы заплатили эти деньги за Сикана и Зубкова, это огромные вложения. Похоже, главный тренер этого не понимает и недооценивает то, что для него делают.

Как можно проиграть команде, у которой до этого момента не было ни одной выездной победы? У «Трабзонспора» нет мысли, нет духа победителей и нет никакой системы», – разгневан Зеки.

Подопечные Шенола Гюнеша набрали 32 балла и занимают десятое место в турнирной таблице. 15 марта «Трабзонспор» сыграет против «Башакшехира» на выезде.

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Хатайспор Александр Зубков Даниил Сикан Шенол Гюнеш
Николай Титюк Источник: Fotomac
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Перець
Ну а хулі ,потрібна адаптація 
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