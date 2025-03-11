Английский «Манчестер Юнайтед» опубликовал видео-презентацию нового стадиона.

По информации авторитетного британского издания The Athletic, вместимость новой арены будет составлять 100 тысяч человек. Это сделает этот стадион крупнейшим в Англии и одним из крупнейших в мире.

Важно отметить, что клуб решил построить совершенно новый стадион, а не проводить реконструкцию «Олд Траффорд». Что будет с легендарным стадион после того, как команда переедет на новый, пока неизвестно.

ВИДЕО. Ман Юнайтед показал проект нового крупнейшего стадиона Англии