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  4. ВИДЕО. Ман Юнайтед показал проект нового крупнейшего стадиона Англии
Англия
11 марта 2025, 12:48 |
465
0

ВИДЕО. Ман Юнайтед показал проект нового крупнейшего стадиона Англии

Вместимость новой арены будет составлять 100 тысяч человек

11 марта 2025, 12:48 |
465
0
ВИДЕО. Ман Юнайтед показал проект нового крупнейшего стадиона Англии
ФК Манчестер Юнайтед

Английский «Манчестер Юнайтед» опубликовал видео-презентацию нового стадиона.

По информации авторитетного британского издания The Athletic, вместимость новой арены будет составлять 100 тысяч человек. Это сделает этот стадион крупнейшим в Англии и одним из крупнейших в мире.

Важно отметить, что клуб решил построить совершенно новый стадион, а не проводить реконструкцию «Олд Траффорд». Что будет с легендарным стадион после того, как команда переедет на новый, пока неизвестно.

ВИДЕО. Ман Юнайтед показал проект нового крупнейшего стадиона Англии

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Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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