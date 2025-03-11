Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль – ПСЖ
11 марта в 22:00 пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
11 марта в 22:00 в Париже пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Английский «Ливерпуль» будет принимать французский ПСЖ на своем стадионе Энфилд.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Неделей ранее команды встречались на «Парк де Пренс» в Париже, и победу одержал «Ливерпуль» (1:0).
Победитель этого противостояния в четвертьфинале сыграет с Астон Виллой или Брюгге (английская команда выиграла первый матч 3:1).
В предыдущем раунде ПСЖ уверенно разгромил «Брест» во французском дерби (3:0, 7:0).
ПСЖ – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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