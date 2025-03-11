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Лига чемпионов
11 марта 2025, 10:51 | Обновлено 11 марта 2025, 11:01
39
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль – ПСЖ

11 марта в 22:00 пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

11 марта 2025, 10:51 | Обновлено 11 марта 2025, 11:01
39
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль – ПСЖ

11 марта в 22:00 в Париже пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Английский «Ливерпуль» будет принимать французский ПСЖ на своем стадионе Энфилд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Неделей ранее команды встречались на «Парк де Пренс» в Париже, и победу одержал «Ливерпуль» (1:0).

Победитель этого противостояния в четвертьфинале сыграет с Астон Виллой или Брюгге (английская команда выиграла первый матч 3:1).

В предыдущем раунде ПСЖ уверенно разгромил «Брест» во французском дерби (3:0, 7:0).

ПСЖ – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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