11 марта в 22:00 в Париже пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Английский «Ливерпуль» будет принимать французский ПСЖ на своем стадионе Энфилд.

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Неделей ранее команды встречались на «Парк де Пренс» в Париже, и победу одержал «Ливерпуль» (1:0).

Победитель этого противостояния в четвертьфинале сыграет с Астон Виллой или Брюгге (английская команда выиграла первый матч 3:1).

В предыдущем раунде ПСЖ уверенно разгромил «Брест» во французском дерби (3:0, 7:0).

ПСЖ – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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