Клуб, который выступал в УПЛ, может прекратить существование

Главный тренер любительского клуба «Зирка» (Кропивницкий) Самир Гасанов рассказал о финансовых трудностях и перспективах существования команды:

«Ситуация сложная. Пока отвечу так. Мы все ждем окончательного решения президента клуба. В марте у нас запланирована встреча, и тогда будем понимать, что мы и как мы. Сейчас по поводу дальнейших выступлений первой команды ничего не могу сказать вообще. В каком формате будет или не будет существовать – все будем знать после этой встречи.

Ребята ответственны, лишь бы была возможность играть – а так они участвуют в зимних турнирах, поддерживают форму. Они у нас получили информацию от тренерского штаба, так сказать, программу действий. Однако есть проблема в другом – в неопределенности, которая сегодня у нас есть.

Пока очень сложно. Почти вся команда ушла. Даже та, которая у нас оставалась после определенной смены поколений. Мы ведь несколько раз так перезагружались, давали детям, которые закончили в Кропивницком ДЮСШ, возможность перейти во взрослый футбол всеукраинского уровня. Каждые полгода мы теряем ведущих игроков, но сейчас особенно остро стоит кадровый вопрос», – признался Гасанов.

«Зирка» играла в Украинской Премьер-лиге в 2016–18 годах, с сезона 2019/20 принимает участие в любительских соревнованиях.