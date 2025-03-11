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Украина. Первая лига
11 марта 2025, 12:51 |
772
1

Клуб, который выступал в УПЛ, может прекратить существование

Наставник ФК «Зирка» Самир Гасанов подтвердил финансовые проблемы

11 марта 2025, 12:51 |
772
1
Клуб, который выступал в УПЛ, может прекратить существование
ФК Зирка Кропивницкий

Главный тренер любительского клуба «Зирка» (Кропивницкий) Самир Гасанов рассказал о финансовых трудностях и перспективах существования команды:

«Ситуация сложная. Пока отвечу так. Мы все ждем окончательного решения президента клуба. В марте у нас запланирована встреча, и тогда будем понимать, что мы и как мы. Сейчас по поводу дальнейших выступлений первой команды ничего не могу сказать вообще. В каком формате будет или не будет существовать – все будем знать после этой встречи.

Ребята ответственны, лишь бы была возможность играть – а так они участвуют в зимних турнирах, поддерживают форму. Они у нас получили информацию от тренерского штаба, так сказать, программу действий. Однако есть проблема в другом – в неопределенности, которая сегодня у нас есть.

Пока очень сложно. Почти вся команда ушла. Даже та, которая у нас оставалась после определенной смены поколений. Мы ведь несколько раз так перезагружались, давали детям, которые закончили в Кропивницком ДЮСШ, возможность перейти во взрослый футбол всеукраинского уровня. Каждые полгода мы теряем ведущих игроков, но сейчас особенно остро стоит кадровый вопрос», – признался Гасанов.

«Зирка» играла в Украинской Премьер-лиге в 2016–18 годах, с сезона 2019/20 принимает участие в любительских соревнованиях.

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Зирка Кропивницкий аматорский футбол финансы
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Alexander Киев
Вся Україна очікує що скоро таким же клубом буде зброд Дирки Суркіса
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