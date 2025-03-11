Клуб, который выступал в УПЛ, может прекратить существование
Наставник ФК «Зирка» Самир Гасанов подтвердил финансовые проблемы
Главный тренер любительского клуба «Зирка» (Кропивницкий) Самир Гасанов рассказал о финансовых трудностях и перспективах существования команды:
«Ситуация сложная. Пока отвечу так. Мы все ждем окончательного решения президента клуба. В марте у нас запланирована встреча, и тогда будем понимать, что мы и как мы. Сейчас по поводу дальнейших выступлений первой команды ничего не могу сказать вообще. В каком формате будет или не будет существовать – все будем знать после этой встречи.
Ребята ответственны, лишь бы была возможность играть – а так они участвуют в зимних турнирах, поддерживают форму. Они у нас получили информацию от тренерского штаба, так сказать, программу действий. Однако есть проблема в другом – в неопределенности, которая сегодня у нас есть.
Пока очень сложно. Почти вся команда ушла. Даже та, которая у нас оставалась после определенной смены поколений. Мы ведь несколько раз так перезагружались, давали детям, которые закончили в Кропивницком ДЮСШ, возможность перейти во взрослый футбол всеукраинского уровня. Каждые полгода мы теряем ведущих игроков, но сейчас особенно остро стоит кадровый вопрос», – признался Гасанов.
«Зирка» играла в Украинской Премьер-лиге в 2016–18 годах, с сезона 2019/20 принимает участие в любительских соревнованиях.
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