Украинский клуб может прекратить существование из-за финансовых трудностей

Украинский клуб ФСК «Мариуполь», который выступает в Первой лиге, не выйдет на поле после возобновления чемпионата из-за финансовых трудностей.

«Минус одна профессиональная команда в украинском футболе. Существует высокая вероятность, что ФСК «Мариуполь» не будет участвовать во второй половине сезона 2024/25 и прекратит свое существование в ближайшее время», – сообщает источник.

Ранее главный тренер клуба Олег Красноперов заявил: «Мы до сих пор не собрались и не начали подготовку ко второй половине чемпионата. И сразу отвечу на вопрос: «Почему?» Потому что у нас по-прежнему нет спонсора. Элементарно нет денег, чтобы мы могли организовать любой сбор и начать тренировочный процесс. Мы до сих пор ищем инвестора».

ФСК «Мариуполь» набрал 18 баллов и занимает десятое место в чемпионате. После возобновления сезона в Первой лиге клуб должен сыграть в «Группе выбывания», где команды будут бороться за сохранения прописки в дивизионе.