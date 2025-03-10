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Украина. Первая лига
10 марта 2025, 09:10 |
1597
1

Украинский клуб может прекратить существование из-за финансовых трудностей

ФСК «Мариуполь» ны сыграет во второй части сезона Первой лиги

10 марта 2025, 09:10 |
1597
1
Украинский клуб может прекратить существование из-за финансовых трудностей
Instagram. ФСК Мариуполь

Украинский клуб ФСК «Мариуполь», который выступает в Первой лиге, не выйдет на поле после возобновления чемпионата из-за финансовых трудностей.

«Минус одна профессиональная команда в украинском футболе. Существует высокая вероятность, что ФСК «Мариуполь» не будет участвовать во второй половине сезона 2024/25 и прекратит свое существование в ближайшее время», – сообщает источник.

Ранее главный тренер клуба Олег Красноперов заявил: «Мы до сих пор не собрались и не начали подготовку ко второй половине чемпионата. И сразу отвечу на вопрос: «Почему?» Потому что у нас по-прежнему нет спонсора. Элементарно нет денег, чтобы мы могли организовать любой сбор и начать тренировочный процесс. Мы до сих пор ищем инвестора».

ФСК «Мариуполь» набрал 18 баллов и занимает десятое место в чемпионате. После возобновления сезона в Первой лиге клуб должен сыграть в «Группе выбывания», где команды будут бороться за сохранения прописки в дивизионе.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ФСК Мариуполь Олег Красноперов финансы
Николай Титюк Источник: Zorya Londonsk
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Віталій Донецьк/ Love Rybakinu
😢Це звісно, шкода, але що поробиш.
Зараз не найкращі часи, щоб фінансувати кілька емігрантських клубів.
👉Сконцентруємо усі зусилля на ⚒️Шахтарі🧡🖤 як головній АНТИДИНАМІВСЬКІЙ СИЛІ чемпіонату❗
Й міцна луганська Зоря⚫⚪ також потрібна. Завтра саме з нею усі наші серця! ❤️❤️❤️ 😊
.
А в мирному майбутньому все обов'язково відродимо. І Маріуполь, і алчевська Сталь, і сімферопольска Таврія, і Севастополь знов гратимуть в Україні! 🇺🇦 😊
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