Украинский клуб может прекратить существование из-за финансовых трудностей
ФСК «Мариуполь» ны сыграет во второй части сезона Первой лиги
Украинский клуб ФСК «Мариуполь», который выступает в Первой лиге, не выйдет на поле после возобновления чемпионата из-за финансовых трудностей.
«Минус одна профессиональная команда в украинском футболе. Существует высокая вероятность, что ФСК «Мариуполь» не будет участвовать во второй половине сезона 2024/25 и прекратит свое существование в ближайшее время», – сообщает источник.
Ранее главный тренер клуба Олег Красноперов заявил: «Мы до сих пор не собрались и не начали подготовку ко второй половине чемпионата. И сразу отвечу на вопрос: «Почему?» Потому что у нас по-прежнему нет спонсора. Элементарно нет денег, чтобы мы могли организовать любой сбор и начать тренировочный процесс. Мы до сих пор ищем инвестора».
ФСК «Мариуполь» набрал 18 баллов и занимает десятое место в чемпионате. После возобновления сезона в Первой лиге клуб должен сыграть в «Группе выбывания», где команды будут бороться за сохранения прописки в дивизионе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 9 марта на Sport.ua
Элина уверенно разобралась с Даниэль Коллинс и вышла в 1/8 финала
Зараз не найкращі часи, щоб фінансувати кілька емігрантських клубів.
👉Сконцентруємо усі зусилля на ⚒️Шахтарі🧡🖤 як головній АНТИДИНАМІВСЬКІЙ СИЛІ чемпіонату❗
Й міцна луганська Зоря⚫⚪ також потрібна. Завтра саме з нею усі наші серця! ❤️❤️❤️ 😊
.
А в мирному майбутньому все обов'язково відродимо. І Маріуполь, і алчевська Сталь, і сімферопольска Таврія, і Севастополь знов гратимуть в Україні! 🇺🇦 😊