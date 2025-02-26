Денег нет. В клубе Первой лиги на контракте осталось 5-6 футболистов

Главный тренер ФСК «Мариуполь» Олег Красноперов рассказал о кадровой ситуации в клубе, а также о возможном снятии с чемпионата Первой лиги:

– Мы до сих пор не собрались и не начали подготовку ко второй половине чемпионата. И сразу отвечу на вопрос: «Почему?» Потому что у нас по-прежнему нет спонсора. Элементарно нет денег, чтобы мы могли организовать любой сбор и начать тренировочный процесс. Мы до сих пор ищем инвестора.

– Уже 10 марта в Первой лиге завершается заявочная кампания. Говорят, что сейчас на контракте с ФСК «Мариуполь» находятся только 15 игроков и их количество уменьшается. Есть ли вариант, что вам не удастся элементарно собрать даже минимальное количество футболистов?

– Да какие 15 игроков? Вы о чем! Меньше! Гораздо меньше. Сейчас у меня есть пять-шесть игроков в команде, то есть на контракте с клубом. И то, знаете ли, это не факт. Все те ребята, которые покинули команду, я ни одного не осуждаю. Я их понимаю, потому что и так они доиграли, дотянули первую часть чемпионата. Ну не могут футболисты год бесплатно играть на профессиональном уровне, – рассказал наставник.

ФСК «Мариуполь» набрал 18 баллов и занимает десятое место в «Группе выбывания», где клубы будут бороться за сохранение прописки в Первой лиге.