Спас команду. Лидер сборной Украины получил официальное признание

В понедельник, 10 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играли «Эспаньол» и «Жирона».

Игра прошла в Барселоне на стадионе «RCDE». Матч завершился вничью 1:1.

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После игры болельщики «Жироны» признали лучшим игроком поединка украинского вингера Виктора Цыганкова.

Футболист в этой игре на последних минутах основного времени заработал пенальти, благодаря которому его команде удалось вырвать ничью.