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Испания
11 марта 2025, 12:34 |
1259
0

Спас команду. Лидер сборной Украины получил официальное признание

Болельщики «Жироны» признали Виктора Цыганкова лучшим игроком игры с «Эспаньолом»

11 марта 2025, 12:34 |
1259
0
Спас команду. Лидер сборной Украины получил официальное признание
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 10 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играли «Эспаньол» и «Жирона».

Игра прошла в Барселоне на стадионе «RCDE». Матч завершился вничью 1:1.

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После игры болельщики «Жироны» признали лучшим игроком поединка украинского вингера Виктора Цыганкова.

Футболист в этой игре на последних минутах основного времени заработал пенальти, благодаря которому его команде удалось вырвать ничью.

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Эспаньол Жирона Эспаньол - Жирона Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу лучший игрок фанаты болельщики
Дмитрий Вус Источник: ФК Жирона
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