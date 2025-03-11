Спас команду. Лидер сборной Украины получил официальное признание
Болельщики «Жироны» признали Виктора Цыганкова лучшим игроком игры с «Эспаньолом»
В понедельник, 10 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играли «Эспаньол» и «Жирона».
Игра прошла в Барселоне на стадионе «RCDE». Матч завершился вничью 1:1.
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После игры болельщики «Жироны» признали лучшим игроком поединка украинского вингера Виктора Цыганкова.
Футболист в этой игре на последних минутах основного времени заработал пенальти, благодаря которому его команде удалось вырвать ничью.
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