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  4. Итальянская пресса: «Ошибки Довбика и Шомуродова могут иметь значения»
Италия
10 марта 2025, 12:19 |
427
0

Итальянская пресса: «Ошибки Довбика и Шомуродова могут иметь значения»

«Рома» победила «Эмполи» в матче 28-го тура чемпионата

10 марта 2025, 12:19 |
427
0
Итальянская пресса: «Ошибки Довбика и Шомуродова могут иметь значения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

9 марта состоялся матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Эмполи» и «Рома». Подопечные Клаудио Раньери одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Итальянская пресса позитивно оценила результат для римского клуба, однако акцентировала внимание на плохой реализации опасных моментов:

«Единственный недостаток «Ромы» – большое количество упущенных возможностей. В матче с «Эмполи» все завершилось хорошо, но если бы удар головой Куаме в самом конце игры залетел в ворота, сейчас мы говорили бы о совершенно другой истории.

Главная проблема связана с линией нападения клуба. Шомуродов, который находится в потрясающей форме, не воспользовался двумя отличными моментами. Обидно, что Довбик не сумел реализовать свой шанс и забить гол.

«Рома» победила «Эмполи», поэтому многочисленные промахи не являются чем-то важным, но ошибки Довбика и Шомуродова могут иметь значения в дальнейших матчах», – подытожили журналисты.

Римский клуб набрал 46 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. 13 марта «Рома» сыграет в Лиге Европы против испанского «Атлетика» Бильбао во втором матче 1/8 финала.

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чемпионат Италии по футболу Эмполи Рома Рим Артем Довбик Эльдор Шомуродов Клаудио Раньери
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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