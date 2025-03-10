Итальянская пресса: «Ошибки Довбика и Шомуродова могут иметь значения»

9 марта состоялся матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Эмполи» и «Рома». Подопечные Клаудио Раньери одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Итальянская пресса позитивно оценила результат для римского клуба, однако акцентировала внимание на плохой реализации опасных моментов:

«Единственный недостаток «Ромы» – большое количество упущенных возможностей. В матче с «Эмполи» все завершилось хорошо, но если бы удар головой Куаме в самом конце игры залетел в ворота, сейчас мы говорили бы о совершенно другой истории.

Главная проблема связана с линией нападения клуба. Шомуродов, который находится в потрясающей форме, не воспользовался двумя отличными моментами. Обидно, что Довбик не сумел реализовать свой шанс и забить гол.

«Рома» победила «Эмполи», поэтому многочисленные промахи не являются чем-то важным, но ошибки Довбика и Шомуродова могут иметь значения в дальнейших матчах», – подытожили журналисты.

Римский клуб набрал 46 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. 13 марта «Рома» сыграет в Лиге Европы против испанского «Атлетика» Бильбао во втором матче 1/8 финала.