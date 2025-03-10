Итальянская пресса: «Ошибки Довбика и Шомуродова могут иметь значения»
«Рома» победила «Эмполи» в матче 28-го тура чемпионата
9 марта состоялся матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Эмполи» и «Рома». Подопечные Клаудио Раньери одолели соперника с минимальным счетом 1:0.
Итальянская пресса позитивно оценила результат для римского клуба, однако акцентировала внимание на плохой реализации опасных моментов:
«Единственный недостаток «Ромы» – большое количество упущенных возможностей. В матче с «Эмполи» все завершилось хорошо, но если бы удар головой Куаме в самом конце игры залетел в ворота, сейчас мы говорили бы о совершенно другой истории.
Главная проблема связана с линией нападения клуба. Шомуродов, который находится в потрясающей форме, не воспользовался двумя отличными моментами. Обидно, что Довбик не сумел реализовать свой шанс и забить гол.
«Рома» победила «Эмполи», поэтому многочисленные промахи не являются чем-то важным, но ошибки Довбика и Шомуродова могут иметь значения в дальнейших матчах», – подытожили журналисты.
Римский клуб набрал 46 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. 13 марта «Рома» сыграет в Лиге Европы против испанского «Атлетика» Бильбао во втором матче 1/8 финала.
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