«Театр мечты». Фьюри обратился к фанатам со стадиона Манчестер Юнайтед

Известный британский боксер Тайсон Фьюри посетил домашний стадион футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», обратившись к фанатам на своей странице в Instagram.

«Скучали по мне? Театр мечты. 2025», – лаконично подписал видео боксер.

Тайсон в январе объявил о завершении карьеры после двух поражений от украинского чемпиона Александра Усика в 2024 году.

Ранее сообщалось, что тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне.