Профессиональный бокс11 марта 2025, 08:03 | Обновлено 11 марта 2025, 08:43
511
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«Театр мечты». Фьюри обратился к фанатам со стадиона Манчестер Юнайтед
Британец опубликовал пост в Instagram
11 марта 2025, 08:03 | Обновлено 11 марта 2025, 08:43
511
0
Известный британский боксер Тайсон Фьюри посетил домашний стадион футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», обратившись к фанатам на своей странице в Instagram.
«Скучали по мне? Театр мечты. 2025», – лаконично подписал видео боксер.
Тайсон в январе объявил о завершении карьеры после двух поражений от украинского чемпиона Александра Усика в 2024 году.
Ранее сообщалось, что тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне.
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