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  4. «Театр мечты». Фьюри обратился к фанатам со стадиона Манчестер Юнайтед
Профессиональный бокс
11 марта 2025, 08:03 | Обновлено 11 марта 2025, 08:43
511
0

«Театр мечты». Фьюри обратился к фанатам со стадиона Манчестер Юнайтед

Британец опубликовал пост в Instagram

11 марта 2025, 08:03 | Обновлено 11 марта 2025, 08:43
511
0
«Театр мечты». Фьюри обратился к фанатам со стадиона Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Известный британский боксер Тайсон Фьюри посетил домашний стадион футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», обратившись к фанатам на своей странице в Instagram.

«Скучали по мне? Театр мечты. 2025», – лаконично подписал видео боксер.

Тайсон в январе объявил о завершении карьеры после двух поражений от украинского чемпиона Александра Усика в 2024 году.

Ранее сообщалось, что тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне.

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Манчестер Юнайтед Тайсон Фьюри Олд Траффорд видео
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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