В МЮ признали ошибку с тренером: «Зря мы подписали с ним контракт»
Рэтклифф признал, что не нужно было продлевать контракт тен Хага
Владелец Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф признал, что допустил ошибку, когда минувшим летом решил подписать новый контракт с тренером Эриком тен Хагом.
В итоге наставника пришлось уволить с выплатой большой компенсации, а также платить Спортингу за подписание нового тренера Рубена Аморима.
«Зря мы подписали контракт, было слишком рано, чтобы принимать такие решения. Я жалею о новом контракте Эрика, это была моя ошибка. Не нужно принимать такие решения до сезона и в разгаре подготовки», – сказал Рэтклифф.
Аморим пока не может исправить ситуацию, а МЮ идет на 14-й позиции АПЛ.
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