В МЮ признали ошибку с тренером: «Зря мы подписали с ним контракт»

Владелец Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф признал, что допустил ошибку, когда минувшим летом решил подписать новый контракт с тренером Эриком тен Хагом.

В итоге наставника пришлось уволить с выплатой большой компенсации, а также платить Спортингу за подписание нового тренера Рубена Аморима.

«Зря мы подписали контракт, было слишком рано, чтобы принимать такие решения. Я жалею о новом контракте Эрика, это была моя ошибка. Не нужно принимать такие решения до сезона и в разгаре подготовки», – сказал Рэтклифф.

Аморим пока не может исправить ситуацию, а МЮ идет на 14-й позиции АПЛ.