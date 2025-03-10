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Англия
10 марта 2025, 20:46 | Обновлено 10 марта 2025, 20:49
1381
0

В МЮ признали ошибку с тренером: «Зря мы подписали с ним контракт»

Рэтклифф признал, что не нужно было продлевать контракт тен Хага

10 марта 2025, 20:46 | Обновлено 10 марта 2025, 20:49
1381
0
В МЮ признали ошибку с тренером: «Зря мы подписали с ним контракт»
Sky Sports. Джим Рэтклифф

Владелец Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф признал, что допустил ошибку, когда минувшим летом решил подписать новый контракт с тренером Эриком тен Хагом.

В итоге наставника пришлось уволить с выплатой большой компенсации, а также платить Спортингу за подписание нового тренера Рубена Аморима.

«Зря мы подписали контракт, было слишком рано, чтобы принимать такие решения. Я жалею о новом контракте Эрика, это была моя ошибка. Не нужно принимать такие решения до сезона и в разгаре подготовки», – сказал Рэтклифф.

Аморим пока не может исправить ситуацию, а МЮ идет на 14-й позиции АПЛ.

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Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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