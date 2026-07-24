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Испания
24 июля 2026, 06:58 | Обновлено 24 июля 2026, 07:03
8771
0

Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду

Футболист стремится к переходу в «Реал»

24 июля 2026, 06:58 | Обновлено 24 июля 2026, 07:03
8771
0
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд приступил к подготовке к возможному переходу в мадридский «Реал».

По информации испанских СМИ, норвежец уже поручил своим агентам организовать встречу с представителями «сливочных».

Сообщается, что 26-летний футболист рассматривает лето 2027 года как оптимальное время для нового этапа своей карьеры. Именно тогда он хотел бы перебраться в Мадрид, если клуб будет готов реализовать столь масштабный трансфер.

Журналист Карлос Карпио утверждает, что ближайшая встреча не будет посвящена непосредственно переговорам с «Манчестер Сити». Её главная цель — понять, заинтересован ли «Реал» в приглашении Холанда и готов ли строить команду вокруг норвежского бомбардира.

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Эрлинг Холанд Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
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