Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд приступил к подготовке к возможному переходу в мадридский «Реал».

По информации испанских СМИ, норвежец уже поручил своим агентам организовать встречу с представителями «сливочных».

Сообщается, что 26-летний футболист рассматривает лето 2027 года как оптимальное время для нового этапа своей карьеры. Именно тогда он хотел бы перебраться в Мадрид, если клуб будет готов реализовать столь масштабный трансфер.

Журналист Карлос Карпио утверждает, что ближайшая встреча не будет посвящена непосредственно переговорам с «Манчестер Сити». Её главная цель — понять, заинтересован ли «Реал» в приглашении Холанда и готов ли строить команду вокруг норвежского бомбардира.