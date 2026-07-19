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19 июля 2026, 01:58 | Обновлено 19 июля 2026, 02:05
268
0

ФОТО. Холанд удивил женским образом и страстно поцеловал возлюбленную

Звезда Манчестер Сити проводит отпуск в Италии вместе с Изабель Йохансен

19 июля 2026, 01:58 | Обновлено 19 июля 2026, 02:05
268
0
ФОТО. Холанд удивил женским образом и страстно поцеловал возлюбленную
Instagram. Эрлинг Холанд
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд привлек внимание необычным образом во время вечеринки.

25-летний футболист появился в свободной рубашке, которую болельщики назвали «женской блузкой», и широких брюках, напоминающих пижамные. Норвежец дополнил образ солнцезащитными очками.

Холанд отдыхал в Италии вместе со своей возлюбленной Изабель Хаугсенг Йохансен. В одном из опубликованных роликов пара танцевала и страстно целовалась.

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Пользователи соцсетей оценили уверенность футболиста и отметили, что Эрлинг может позволить себе носить практически все, что захочет.

После завершения отпуска Холанд вернется в расположение «Манчестер Сити» и начнет подготовку к новому сезону.

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фото Эрлинг Холанд Манчестер Сити сборная Норвегии по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
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