ФОТО. Холанд удивил женским образом и страстно поцеловал возлюбленную
Звезда Манчестер Сити проводит отпуск в Италии вместе с Изабель Йохансен
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд привлек внимание необычным образом во время вечеринки.
25-летний футболист появился в свободной рубашке, которую болельщики назвали «женской блузкой», и широких брюках, напоминающих пижамные. Норвежец дополнил образ солнцезащитными очками.
Холанд отдыхал в Италии вместе со своей возлюбленной Изабель Хаугсенг Йохансен. В одном из опубликованных роликов пара танцевала и страстно целовалась.
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Пользователи соцсетей оценили уверенность футболиста и отметили, что Эрлинг может позволить себе носить практически все, что захочет.
После завершения отпуска Холанд вернется в расположение «Манчестер Сити» и начнет подготовку к новому сезону.
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