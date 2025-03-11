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  4. ВИДЕО. Слова Луиса Энрике и Арне Слота перед матчем Ливерпуль – ПСЖ
Лига чемпионов
11 марта 2025, 11:17 |
97
0

ВИДЕО. Слова Луиса Энрике и Арне Слота перед матчем Ливерпуль – ПСЖ

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11 марта 2025, 11:17 |
97
0
ВИДЕО. Слова Луиса Энрике и Арне Слота перед матчем Ливерпуль – ПСЖ
Коллаж Sport.ua

11 марта ответный матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов проведут Ливерпуль и ПСЖ. Встреча должна начаться в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче ПСЖ владел огромным преимуществом, 71% на 29% владения мячом, 27:2 статистика ударов, 10:1 удары в створ.

При таких цифрах парижане умудрились проиграть 1:0. Хотя Ливерпулю сильно повезло, а Алиссон творил чудеса в воротах, так мерсисайдцев в этом сезоне никто не «возил».

Вашему вниманию предматчевые комментарии главных тренеров команд Арне Слота и Луиса Энрике.

ВИДЕО. Слова Луиса Энрике и Арне Слота перед матчем Ливерпуль – ПСЖ

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Ливерпуль ПСЖ Лига чемпионов Ливерпуль - ПСЖ Луис Энрике Арне Слот пресс-конференция видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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