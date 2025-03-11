11 марта ответный матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов проведут Ливерпуль и ПСЖ. Встреча должна начаться в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче ПСЖ владел огромным преимуществом, 71% на 29% владения мячом, 27:2 статистика ударов, 10:1 удары в створ.

При таких цифрах парижане умудрились проиграть 1:0. Хотя Ливерпулю сильно повезло, а Алиссон творил чудеса в воротах, так мерсисайдцев в этом сезоне никто не «возил».

Вашему вниманию предматчевые комментарии главных тренеров команд Арне Слота и Луиса Энрике.

ВИДЕО. Слова Луиса Энрике и Арне Слота перед матчем Ливерпуль – ПСЖ