Во вторник, 11 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Александрия» и киевская «Оболонь».

Поединок проходит на стадионе «Ника» в Александрии.

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На 13-й минуте поединка счет в матче открыл опытный нападающий горожан Александр Филиппов, а уже через 3 минуты преимущество хозяев удвоил Хуан Безерра.

ВИДЕО. Александрия дважды за 3 минуты забила Оболони