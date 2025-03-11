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  4. ВИДЕО. Александрия дважды за 3 минуты забила Оболони
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 13:31 | Обновлено 11 марта 2025, 13:59
548
0

ВИДЕО. Александрия дважды за 3 минуты забила Оболони

Голами отличились Александр Филиппов и Хуан Безерра

11 марта 2025, 13:31 | Обновлено 11 марта 2025, 13:59
548
0
ВИДЕО. Александрия дважды за 3 минуты забила Оболони
ФК Александрия. Александр Филиппов

Во вторник, 11 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Александрия» и киевская «Оболонь».

Поединок проходит на стадионе «Ника» в Александрии.

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На 13-й минуте поединка счет в матче открыл опытный нападающий горожан Александр Филиппов, а уже через 3 минуты преимущество хозяев удвоил Хуан Безерра.

ВИДЕО. Александрия дважды за 3 минуты забила Оболони

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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