Во вторник, 11 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Александрия» и киевская «Оболонь».

Поединок пройдет на стадионе «Ника» в Александрия. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Игорь Пасхал из Херсона.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Александрия – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция