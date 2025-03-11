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Премьер-лига
Александрия
11.03.2025 13:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 09:34 |
32
0

Александрия – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч чемпионата Украины пройдет 11 марта

11 марта 2025, 09:34 |
32
0
Александрия – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

Во вторник, 11 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Александрия» и киевская «Оболонь».

Поединок пройдет на стадионе «Ника» в Александрия. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Игорь Пасхал из Херсона.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Александрия – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Александрия – Оболонь
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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