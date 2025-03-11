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  4. Наставник Жироны: «Я не думаю о Европе, мы можем вылететь из Ла Лиги»
Испания
11 марта 2025, 13:16 |
562
1

Наставник Жироны: «Я не думаю о Европе, мы можем вылететь из Ла Лиги»

Мичел прокомментировал результаты каталонского клуба

11 марта 2025, 13:16 |
562
1
Наставник Жироны: «Я не думаю о Европе, мы можем вылететь из Ла Лиги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

10 марта в матче 27-го тура испанской Ла Лиги встретились «Эспаньол» и «Жирона» – команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1.

Главный тренер гостей Мичел прокомментировал результаты своих подопечных и положение в турнирной таблице чемпионата:

«Меня не волнует мысль о попадании в еврокубки, потому что мы находимся недалеко от зоны вылета. Сначала нужно исправить ситуацию на футбольном поле. Мы отлично играли возле чужих ворот, но не сумели реализовать свои моменты.

«Жирона» доминировала на поле соперника, но вратарь «Эспаньола» сделал несколько сейвов и не позволил нам заработать три балла. Ла Лига – сложный чемпионат, здесь тяжело набирать очки.

Большую роль в этом противостоянии сыграл Стуани, он великолепный футболист во всех смыслах. Это уникальный игрок, который знает, что такое «Жирона», он передает свою энергию одноклубникам», – подытожил Мичел.

«Жирона» набрала 33 балла и занимает 13-е место в турнирной таблице. Каталонский клуб оторвался от зоны вылета на семь очков. 15 марта подопечные Мичела сыграют на домашнем стадионе против «Валенсии» в матче 28-го тура чемпионата Испании.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Эспаньол Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Николай Титюк Источник: AS
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Victor673256ua
Сім очок до зони вильоту - це небезпечно. Але й до зони єврокубків - вісім балів. Тож. як карта ляже)
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