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Сборная УКРАИНЫ
11 марта 2025, 13:31 |
225
0

Сборная Украины U-20 проведет два товарищеских матча в марте

Национальная команда проведет тренировочный сбор в Турции

11 марта 2025, 13:31 |
225
0
Сборная Украины U-20 проведет два товарищеских матча в марте
УАФ. Юношеская сборная Украины U-20

Юношеская сборная Украины U-20, которая осенью примет участие в чемпионате мира, во время учебно-тренировочного сбора в Турции проведет два товарищеских матча. 22 марта национальная команда сыграет против Северной Ирландии U-21, а через три дня встретится с Норвегией U-20.

Юношеская сборная Украины U-19 в прошлом году завоевала путевку на чемпионат мира среди команд U-20, пробившись в полуфинал Евро-2024 в Северной Ирландии.

Чемпионат мира 2025 (U-20) будет проходить с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили: Вальпараисе, Сантьяго, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька. Участие в турнире примут 24 команды из шести конфедераций. Сначала они будут соревноваться в шести квартетах. По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре команды из шести, занявших третье место, выйдут в 1/8 финала. Далее состоится плей-офф на вылет.

Жеребьевка состоится летом (дата еще не определена). Посев будет формироваться по сумме очков, полученных страной на последних пяти мундиалях U-20. Также при жеребьевке будет учитываться и географический принцип.

Действующим чемпионом мира среди сборных U-20 является команда Уругвая, а в 2019 году золото взяла сборная Украины, которую возглавлял Александр Петраков.

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Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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