Дарья Снигур – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В 1-м раунде основной сетки украинка сыграет против американки Кэролайн Доулхайд (WTA 82). Поединок начнется 3-м запуском на центральном корте после игры Богдан – Баррейдж. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

В 1/8 финала победительница встречи сыграет либо против Катерины Синяковой, либо против Франчески Джонс.

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