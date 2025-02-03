Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дарья Снигур – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 февраля 2025, 04:24 |
18
0

Дарья Снигур – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

03 февраля 2025, 04:24 |
18
0
Дарья Снигур – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

3 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В 1-м раунде основной сетки украинка сыграет против американки Кэролайн Доулхайд (WTA 82). Поединок начнется 3-м запуском на центральном корте после игры Богдан – Баррейдж. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

В 1/8 финала победительница встречи сыграет либо против Катерины Синяковой, либо против Франчески Джонс.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ангелина Калинина – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке на 3 февраля
Ангелина Калинина – Елена-Габриэла Русе. Прогноз на матч WTA 250 в Румынии
Дарья Снигур Кэролайн Доулхайд смотреть онлайн WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
Футбол | 02 февраля 2025, 10:58 1
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии

Фатих Терим похвалил украинского голкипера

Скандал: теннисист сбил соперника. Опухший глаз, требование дисквалификации
Теннис | 03 февраля 2025, 00:10 6
Скандал: теннисист сбил соперника. Опухший глаз, требование дисквалификации
Скандал: теннисист сбил соперника. Опухший глаз, требование дисквалификации

Дивная ситуация в матче Кубка Дэвиса между Зизу Бергсом и Кристианом Гарином

Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Бокс | 02.02.2025, 10:36
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Теннис | 02.02.2025, 17:22
Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Совет от агентов. Динамо подпишет вингера-легионера
Футбол | 02.02.2025, 20:33
Совет от агентов. Динамо подпишет вингера-легионера
Совет от агентов. Динамо подпишет вингера-легионера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
01.02.2025, 21:20 5
MMA
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
01.02.2025, 09:51
Бокс
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
01.02.2025, 08:48 5
Бокс
«Говорили с Дэвидом». Известно, как Бекхэм отреагировал на уход Кривцова
«Говорили с Дэвидом». Известно, как Бекхэм отреагировал на уход Кривцова
01.02.2025, 12:36 4
Футбол
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
01.02.2025, 20:52 6
Футбол
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
01.02.2025, 01:35 22
Футбол
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
01.02.2025, 17:52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем