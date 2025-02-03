Дарья Снигур – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке
3 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.
В 1-м раунде основной сетки украинка сыграет против американки Кэролайн Доулхайд (WTA 82). Поединок начнется 3-м запуском на центральном корте после игры Богдан – Баррейдж. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
В 1/8 финала победительница встречи сыграет либо против Катерины Синяковой, либо против Франчески Джонс.
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