3 февраля на турнире в румынском городе Клуж-Напока между собой сыграют Ангелина Калинина и Елена-Габриела Русе. Начало игры запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Ангелина Калинина

Опытная украинская спортсменка неоднозначно начала этот сезон. На своем первом турнире в Брисбене она выглядела солидно, сумела дойти до полуфинала, где проиграла нейтралке Полине Кудерметовой.

Не удалось выстрелить на Aus Open, где Ангелина сразу же уступила известной, но сейчас не самой опасной Онс Жабер – 3:6, 3:6. На последнем турнире в Линце украинка в первом же круге попала на сильную Клару Таусон, которой тоже проиграла – 3:6, 3:6.

Калининой 27 лет, относить ее к числу ветеранов явно рано. Когда теннисистка на ходу, она способна обыграть практически любую спортсменку. Ангелине нужно обрести уверенность, ведь она находится на серии из трех поражений. В общей сложности спортсменка провела 7 матчей, в которых одержала 4 победы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Елена-Габриела Русе

Румынская теннисистка последние три года завершила во второй сотне, так что ее можно оценивать, как не самого грозного середняка. Русе тоже 27 лет, поэтому опыта у нее достаточно.

Немного сложно оценивать форму спортсменки, ведь в этом году она играла только на Aus Open, где пришлось начать с квалификации. В предварительном раунде румынка разгромила швейцарку Леони Кунг – 6:1, 6:1, потом была тяжелая победа над немкой Анной-Леной Фридзам, а в последнем матче квалификации прошла американку Эмину Бекташ – 6:2, 7:5.

Уже в основной сетке Русе одолела опытную земляку Ирину Камелию Бегу – 6:4, 6:0. Во втором круге румынка создала немало проблем будущему триумфатору Мэдисон Киз, но все-таки проиграла – 6:7, 6:2 5:7. Если у спортсменки пойдет игра, она может далеко зайти на этом турнире.

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена-Габриэла Русе

Личные встречи

Ранее теннисистки пересекались дважды, пока счет 1:1. Калинина выиграла на харде на US Open 2018, а румынка взяла реванш на одном из американских турниров, который проходил на грунте.

Прогноз

Шансы соперниц на успех оцениваются как примерно равные, с чем я соглашусь. Сыграют две крепкие теннисистки, в таких матчах все может зависеть от мелочей, вплоть до того, кто лучше выспался. Русе будет играть при поддержке своей публики, но в теннисе это не такое значимое преимущество. Победу Калининой оценивают коэффициентом 1,89, а на успех румынки можно поставить за 1,94. Поскольку жду упорной борьбы, ставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,75.