Дарья Снигур – Кэролайн Доулхайд. Прогноз на матч WTA 250 в Клуж-Напоке
Поединок состоится 3 февраля, ориентировочное время начала игры – 15:30 по Киеву
3 февраля, в первом круге турнира в румынском городе Клуж-Напока, свою встречу проведут Дарья Снигур и Керолайн Доулхайд. Начало матча запланировано на 15:30 по киевскому времени.
Дарья Снигур
Украинская спортсменка мало знакома любителям тенниса, если брать мировой масштаб, все-таки за людьми из второй сотни не сильно следят. Снигур 22 года, она провела в Туре полноценные четыре сезона, перед этим были только попытки.
Дарья в этом году смогла преодолеть квалификацию мейджора в Австралии, однако уже в первом круге уступила в упорной борьбе Даниэль Коллинс – 6:7, 3:6. Начала с квалификации украинка и на турнире в Клуж-Напоке, где сначала уверенно справилась со швейцаркой Сюзан Бандекки – 6:2, 6:0, спортсменки провели на корте всего 55 минут.
Пришлось приложить немало усилий для победы над молодой румынкой Анкой Тодони – 7:6, 6:4. В первом сете Снигур ушла с 2:5, отыграв три сетбола. В этом сезоне теннисистка провела 7 матчей, одержав пять побед, все они были в квалификациях. Дарья пока имеет высокий показатель первой подачи, на этом турнире это было 80 и 79%.
Кэролайн Доулхайд
Нельзя сказать, что на слуху имя американской спортсменки, но ее все-таки больше знают. В свое время Доулхайд входила в топ-50, сейчас ей 26 лет. Старт этого сезона оптимистичным не назвать: два поражения в трех встречах.
Американка начала сразу с Aus Open, где в первом круге прошла не самую сильную чешку Сару Бейлек – 7:6, 6:2, а потом без серьезного сопротивления проиграла опытной украинке Элине Свитолиной – 1:6, 4:6.
Немного не повезло на турнире в Сингапуре, ведь уже в первом круге пришлось играть с первой сеянной нейтралкой Анной Калинской, которой проиграла в трех сетах – 4:6, 6:4, 2:6. Сложно оценивать кондиции теннисистки, ведь она проведет третий турнир на третьем континенте. Непонятно, как она себя будет чувствовать в Европе. Можно сказать однозначно, что Доулхайд пока не может показывать свой лучший теннис.
Прогноз
Букмекеры не выделяют фаворита в этой паре. Возможно американка чуть сильнее, но она не в форме, чем и может воспользоваться Снигур. Победа украинки оценивается в 1,8, а Доулхайд – 2,05. Ранее спортсменки никогда между собой не играли. Думаю, что такая встреча может затянуться, поэтому ставка та тотал больше 20,5 геймов за 1,71 выглядит проходимой.
15:30
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