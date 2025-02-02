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Англия
02 февраля 2025, 21:59 | Обновлено 02 февраля 2025, 22:24
1244
0

Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити

Канониры устроили горожанам фирменный разгром, отгрузив 5 мячей

02 февраля 2025, 21:59 | Обновлено 02 февраля 2025, 22:24
1244
0
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

С 1 по 3 февраля проходят матчи 24-го тура Английской Премьер-лиги.

В центральном поединке тура Арсенал разгромил Манчестер Сити со счетом 5:1.

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Канониры набрали 50 очков и продолжают преследование Ливерпуля (56).

Заключительный матч 24-го тура АПЛ пройдет вечером 3 февраля – Челси будет принимать Вест Хэм.

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (56 очков), Арсенал (50), Ноттингем Форест (47), Ман Сити, Ньюкасл (по 41), Челси, Борнмут (по 40), Астон Вилла (37).

⚽️ Английская Премьер-лига

24-й тур, 1–3 февраля 2025

🔹 1 февраля

  • 14:30. Ноттингем Форрест – Брайтон – 7:0
  • 17:00. Борнмут – Ливерпуль – 0:2
  • 17:00. Эвертон – Лестер – 4:0
  • 17:00. Ипсвич – Саутгемптон – 1:2
  • 17:00. Ньюкасл – Фулхэм – 1:2
  • 19:30. Вулверхэмптон – Астон Вилла – 2:0

🔹 2 февраля

  • 16:00. Брентфорд – Тоттенхэм – 0:2
  • 16:00. Ман Ман Юнайтед – Кристал Пэлас – 0:2
  • 18:30. Арсенал – Манчестер Сити – 5:1

🔹 3 февраля

  • 22:00. Челси – Вест Хэм

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 23 17 5 1 56 - 21 56
2 Арсенал 24 14 8 2 49 - 22 50
3 Ноттингем Форест 24 14 5 5 40 - 27 47
4 Манчестер Сити 24 12 5 7 48 - 35 41
5 Ньюкасл 24 12 5 7 42 - 29 41
6 Челси 23 11 7 5 45 - 30 40
7 Борнмут 24 11 7 6 41 - 28 40
8 Астон Вилла 24 10 7 7 34 - 37 37
9 Фулхэм 24 9 9 6 36 - 32 36
10 Брайтон 24 8 10 6 35 - 38 34
11 Брентфорд 24 9 4 11 42 - 42 31
12 Кристал Пэлас 24 7 9 8 28 - 30 30
13 Манчестер Юнайтед 24 8 5 11 28 - 34 29
14 Тоттенхэм 24 8 3 13 48 - 37 27
15 Вест Хэм 23 7 6 10 28 - 44 27
16 Эвертон 23 6 8 9 23 - 28 26
17 Вулверхэмптон 24 5 4 15 34 - 52 19
18 Лестер 24 4 5 15 25 - 53 17
19 Ипсвич Таун 24 3 7 14 22 - 49 16
20 Саутгемптон 24 2 3 19 18 - 54 9
Полная таблица

📊 Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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