«Он – звезда». Анчелотти хочет подписать в Реал еще одного вратаря

Наставник «Реала» Карло Анчелотти принял решение подписать в мадридский клуб еще одного голкипера.

По информации мадридских СМИ, Анчелотти впечатлила игра голкипера «Эспаньола» Джоана Гарсии в последнем матче Ла Лиги против «Реала», где каталонцы победили мадридцев со счетом 1:0.

«Джоан Гарсия – это звезда, сегодня он забрал у нас несколько голов», – сказал Анчелотти после матча.

В активе Гарсии в этом сезоне 22 матча, 33 пропущенных гола и три сухих поединка.

Приобретение нового вратаря может побудить украинского голкипера Андрея Лунина покинуть клуб из-за нехватки игровой практики. Ранее сообщалось, что Флорентино Перес выставил украинского голкипера на трансфер.