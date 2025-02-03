«Он – звезда». Анчелотти хочет подписать в Реал еще одного вратаря
Карло Анчелотти впечатлила игра Джоана Гарсии в последнем матче
Наставник «Реала» Карло Анчелотти принял решение подписать в мадридский клуб еще одного голкипера.
По информации мадридских СМИ, Анчелотти впечатлила игра голкипера «Эспаньола» Джоана Гарсии в последнем матче Ла Лиги против «Реала», где каталонцы победили мадридцев со счетом 1:0.
«Джоан Гарсия – это звезда, сегодня он забрал у нас несколько голов», – сказал Анчелотти после матча.
В активе Гарсии в этом сезоне 22 матча, 33 пропущенных гола и три сухих поединка.
Приобретение нового вратаря может побудить украинского голкипера Андрея Лунина покинуть клуб из-за нехватки игровой практики. Ранее сообщалось, что Флорентино Перес выставил украинского голкипера на трансфер.
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