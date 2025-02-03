ВИДЕО. Как на турнире АТP 250 в Монпелье квалифаер едва не выиграл трофей
Феликс Оже-Альяссим в финале за 2 часа и 40 минут одолел Александара Ковачевича
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (АТР 23) выиграл трофей на турнире АТР 250 в Монпелье, Франция.
В финале канадец в трех сетах переиграл представителя США Александара Ковачевича (АТР 102) за 2 часа и 41 минуту.
ATP 250 Монпелье. Хард в помещении. Финал
Александар Ковачевич (США) [Q] – Феликс Оже-Альяссим (Канада) [2] – 2:6, 7:6 (9:7), 6:7 (2:7)
Это была вторая встреча соперников. Счет 2:0 в пользу Феликса.
В третьей партии у Ковачевича был скрытый чемпионшип-поинт в 12-м гейме на приеме, но американец не реализовал брейк-поинт и уступил в итоге на тай-брейке.
Феликс выиграл второй трофей в сезоне. В январе перед Aus Open он стал чемпионом в Аделаиде. Всего для Оже это уже седьмой титул в карьере.
На своем пути к чемпионству Феликс, помимо Александера, также выиграл у Артура Казо, Бу Юнчаокете и Йеспера де Йонга. Для Ковачевича это был дебютный финал в карьере.
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