Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире

Легендарный экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар назвал двух голкиперов, которые могут стать лучшими в мире.

«Кто из молодых вратарей может стать лучшим в мире? Донецкий «Шахтер» играет очень хорошо, и я вижу великолепную игру Ризныка. Он и, думаю, Доннарума, который еще очень молод, но уже сыграл много матчей, могут стать лучшими», - цитирует ван дер Сара WhoScored.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего вратаря «Шахтера» в 7 миллионов евро. Контракт игрока с украинским клубом рассчитан до зимы 2027 года.

В нынешнем сезоне Ризнык провел за «Шахтер» во всех турнирах 25 матчей, в которых пропустил 31 гол.