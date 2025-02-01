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01 февраля 2025, 20:52 |
1943
1

Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире

Эдвин ван дер Сар высказался о Дмитрии Ризныке

01 февраля 2025, 20:52 |
1943
1
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар назвал двух голкиперов, которые могут стать лучшими в мире.

«Кто из молодых вратарей может стать лучшим в мире? Донецкий «Шахтер» играет очень хорошо, и я вижу великолепную игру Ризныка. Он и, думаю, Доннарума, который еще очень молод, но уже сыграл много матчей, могут стать лучшими», - цитирует ван дер Сара WhoScored.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего вратаря «Шахтера» в 7 миллионов евро. Контракт игрока с украинским клубом рассчитан до зимы 2027 года.

В нынешнем сезоне Ризнык провел за «Шахтер» во всех турнирах 25 матчей, в которых пропустил 31 гол.

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Эдвин ван дер Сар Дмитрий Ризнык Джанлуиджи Доннарумма Шахтер Донецк WhoScored
Іван Распутін Источник: YouTube
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Mark4854590
Різник надовго в Шахтарі не затримається. Продадуть в Туреччину
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