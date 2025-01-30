Лига чемпионов30 января 2025, 21:45 | Обновлено 30 января 2025, 21:50
630
3
С украинцем в составе. Команда основного этапа Лиги чемпионов от WhoScored
Дмитрий Ризнык попал в символическую сборную основного этапа
30 января 2025, 21:45 | Обновлено 30 января 2025, 21:50
630
3
Украинский голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык попал в команду основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 от статистического портала WhoScored.
25-летний футболист с средней оценкой 7.3 за 8 матчей основного этапа стал лучшим голкипером по этому показателю.
Стоит отметить, что украинский голкипер поставил рекорд лиги чемпионов по количеству сейвов за матч: 15 отбитых ударов в матче с ПСВ.
Донецкий «Шахтер» с 7 очками занял 27-е место.
Ранее сообщалось о том, что Пушич вынес вердикт «Шахтеру» в ЛЧ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 января 2025, 06:23 16
Жеребьевка 1/16 финала ЛЧ состоится 31 января
Футбол | 29 января 2025, 23:56 219
Донецкая команда не сумела выйти в плей-офф
Футбол | 30.01.2025, 22:07
Теннис | 30.01.2025, 18:46
Футбол | 30.01.2025, 08:25
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Цілком заслужено. А те, що він творив у матчі з ПСВ, взагалі за межами розуміння
Можна тільки уявити скільки нахапав би марляний клуб якби не Різник!😁
Серед українських воротарів йому рівних немає.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.01.2025, 20:17 4
30.01.2025, 09:13 1
30.01.2025, 07:50 26
30.01.2025, 11:52
30.01.2025, 12:48 5
29.01.2025, 08:32 4
29.01.2025, 07:50 7
30.01.2025, 06:47 15