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  4. С украинцем в составе. Команда основного этапа Лиги чемпионов от WhoScored
Лига чемпионов
30 января 2025, 21:45 | Обновлено 30 января 2025, 21:50
630
3

С украинцем в составе. Команда основного этапа Лиги чемпионов от WhoScored

Дмитрий Ризнык попал в символическую сборную основного этапа

30 января 2025, 21:45 | Обновлено 30 января 2025, 21:50
630
3
С украинцем в составе. Команда основного этапа Лиги чемпионов от WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Украинский голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык попал в команду основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 от статистического портала WhoScored.

25-летний футболист с средней оценкой 7.3 за 8 матчей основного этапа стал лучшим голкипером по этому показателю.

Стоит отметить, что украинский голкипер поставил рекорд лиги чемпионов по количеству сейвов за матч: 15 отбитых ударов в матче с ПСВ.

Донецкий «Шахтер» с 7 очками занял 27-е место.

Ранее сообщалось о том, что Пушич вынес вердикт «Шахтеру» в ЛЧ.

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 3
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ivankondrat96
Цілком заслужено. А те, що він творив у матчі з ПСВ, взагалі за межами розуміння
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0
McLay
Можна тільки уявити скільки нахапав би  марляний клуб якби не Різник!😁
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0
Виктор Алтухов
Серед українських воротарів йому рівних немає.
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0
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