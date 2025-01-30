С украинцем в составе. Команда основного этапа Лиги чемпионов от WhoScored

Украинский голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык попал в команду основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 от статистического портала WhoScored.

25-летний футболист с средней оценкой 7.3 за 8 матчей основного этапа стал лучшим голкипером по этому показателю.

Стоит отметить, что украинский голкипер поставил рекорд лиги чемпионов по количеству сейвов за матч: 15 отбитых ударов в матче с ПСВ.

Донецкий «Шахтер» с 7 очками занял 27-е место.

Ранее сообщалось о том, что Пушич вынес вердикт «Шахтеру» в ЛЧ.