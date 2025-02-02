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  4. Ястремская пояснила, почему проиграла в финале турнира WTA 500 в Линце
WTA
02 февраля 2025, 23:27 |
753
0

Ястремская пояснила, почему проиграла в финале турнира WTA 500 в Линце

2 февраля Даяна уступила Александровой в решающем матче австрийского пятисотника

02 февраля 2025, 23:27 |
753
0
Ястремская пояснила, почему проиграла в финале турнира WTA 500 в Линце
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская ответила на вопросы пресс-службы WTA после поражение Екатерине Александровой в финале турнира WTA 500 в Линце:

– Даяна, очевидно, не тот результат, на который вы сегодня рассчитывали. Но у вас была блестящая неделя на пути к финалу. Я понимаю, что сейчас вам, наверное, тяжело, но какие положительные моменты вы можете отметить?

– Единственная положительная вещь... (тяжело вздыхает). Что я смогла немного найти свою игру. Потому что в течение долгого периода я не играла в финалах, я проигрывала буквально в первом-втором круге. Так что это единственный положительный момент с этой недели (улыбается).

– В первом сете вам было несколько трудно найти свой путь, но вы смогли превратить этот матч в напряженную битву. Вы упорно боролись, это отличная ментальная работа. Вы хотя бы немного гордитесь тем, какой бой смогли дать?

– Я горжусь только 9 геймами за весь матч. Начиная с 0:3 во втором сете и завершая 3:0 в третьей партии. И я считаю, что это единственные 9 геймов, которые я отыграла хорошо. Я думаю, что мне эмоционально было немного сложно играть. Я думаю, вы знаете, почему, вы знаете, какая причина. В общем, я считаю, что я смогла показать немного хорошего тенниса. Я жду следующих турниров, чтобы улучшить свой теннис, быть более стабильной, меньше ошибаться. В общем, да, я думаю, это была хорошая неделя.

– Мы видели, что трибуны были заполнены до отказа, были и украинские болельщики. Это как раз та публика, перед которой вы мечтали играть, когда были маленькой?

– Да, зрители были замечательными. Как я говорила, здесь очень тепло встречают, у меня много поддержки. Хотела бы я, чтобы на каждом турнире было много украинцев, да и не только украинцев, которые бы поддерживали меня так же, как это было здесь. Да, это приятный турнир, я в ожидании своего следующего выступления здесь в новом году. Но, если я хорошо сыграю в Австралии, возможно, я сюда не вернусь (смеется). В любом случае, это приятные воспоминания.

– Сейчас еще буквально стартовая часть сезона, но вот этот финал на этом этапе года, не придает ли он вам уверенности на будущее?

– Да, да... Я чувствую себя чуть более уверенной в своей игре. Я знаю, что проиграла сегодня из-за некоторых своих ошибок и неправильных решений. Это поражение - это моя вина. Если бы я немного лучше воспользовалась теми возможностями, которые у меня были в третьем сете, думаю, я бы выиграла этот матч. Мне кажется, если бы я играла так, как отыграла те 9 геймов, я бы могла победить в двух сетах. Но это жизнь... Иногда ты используешь свои шансы, иногда – нет. Жду нашей следующей встречи с ней и другого результата матча. Сейчас я действительно мотивирована (смеется).

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Екатерина Александрова

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Даяна Ястремская Екатерина Александрова WTA Линц
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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