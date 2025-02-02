Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Даяна в трех сетах проиграла Екатерине Александровой в финале пятисотника
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) не сумела завоевать трофей на турнире WTA 500 в Линце (Австрия).
В финале украинка в трех сетах уступила россиянке Екатерине Александровой (WTA 30), которая выступает в «нейтральном» статусе.
WTA 500 Линц. Хард в помещении. Финал
Даяна Ястремская (Украина) [5] – Екатерина Александрова [4] – 2:6, 6:3, 5:7
Это была шестая встреча соперниц. Даяна проиграла третье очное противостояние.
Во второй партии Ястремская проигрывала 0:3 с одним брейком, но сумела взять шесть геймов подряд и перевести игру в решающий, третий сет. В третьей партии Даяна подавала первой и сходу повела 3:0, однако позволила Александровой оформить камбек.
Ястремская провела шестой финал на уровне Тура, боролась за четвертый трофей и первый с 2019 года. Для Даяны это могло быть второе чемпионство на соревнованиях категории WTA 500 в карьере. Впервые она стала победительницей пятисотника в 2018 году в Гонконге.
В 2025 году на счету Ястремской 12 поединков, 8 побед и 4 поражения. В Хобарте и на Australian Open она вылетела в 3-м раунде, а в Брисбене проиграла первый же матч.
2 февраля в Линце также состоится финальный поединок в парном разряде, в котором за трофей поборются сестры Киченок Людмила и Надежда. Они сыграют против тандема Тимеа Бабош / Луиза Стефани.
Результаты Ястремской на турнире WTA 500 в Линце:
- 1/16 финала: Даяна Ястремская – Лючия Бронцетти – 7:6 (8:6), 7:5
- 1/8 финала: 7:5, 6:1 Даяна Ястремская – Антония Ружич –
- 1/4 финала: 7:5, 6:0 Даяна Ястремская – Мария Саккари –
- 1/2 финала: 6:1, 6:4 Даяна Ястремская – Клара Таусон –
- Финал: Даяна Ястремская – Екатерина Александрова – 2:6, 6:3, 5:7
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Тож за цей тиждень респект тобі, Даяна. Тепер здивуй нас і доведи, що ти можеш не лише вистрелювати раз на рік, як погано доглянута рушниця, а й демонструвати стабільність.
Як щоб програла швиденько і другий сет, ну поржали та забули, але ж ні. Ввімкнувся той тумблер і танк понісся. Взяла дев'ять геймів поспіль - все суперниця деклассована, ти сама все влучаешь, зникли помилки, єйси...
І знову клята кнопка відключилася. А як єпічно віддати подачу з 40-0 це ми як ніхто знаємо.