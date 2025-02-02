Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) не сумела завоевать трофей на турнире WTA 500 в Линце (Австрия).

В финале украинка в трех сетах уступила россиянке Екатерине Александровой (WTA 30), которая выступает в «нейтральном» статусе.

WTA 500 Линц. Хард в помещении. Финал

Даяна Ястремская (Украина) [5] – Екатерина Александрова [4] – 2:6, 6:3, 5:7

Это была шестая встреча соперниц. Даяна проиграла третье очное противостояние.

Во второй партии Ястремская проигрывала 0:3 с одним брейком, но сумела взять шесть геймов подряд и перевести игру в решающий, третий сет. В третьей партии Даяна подавала первой и сходу повела 3:0, однако позволила Александровой оформить камбек.

Ястремская провела шестой финал на уровне Тура, боролась за четвертый трофей и первый с 2019 года. Для Даяны это могло быть второе чемпионство на соревнованиях категории WTA 500 в карьере. Впервые она стала победительницей пятисотника в 2018 году в Гонконге.

В 2025 году на счету Ястремской 12 поединков, 8 побед и 4 поражения. В Хобарте и на Australian Open она вылетела в 3-м раунде, а в Брисбене проиграла первый же матч.

2 февраля в Линце также состоится финальный поединок в парном разряде, в котором за трофей поборются сестры Киченок Людмила и Надежда. Они сыграют против тандема Тимеа Бабош / Луиза Стефани.

Результаты Ястремской на турнире WTA 500 в Линце: