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WTA
02 февраля 2025, 17:22 | Обновлено 02 февраля 2025, 17:26
5181
56

Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце

Даяна в трех сетах проиграла Екатерине Александровой в финале пятисотника

02 февраля 2025, 17:22 | Обновлено 02 февраля 2025, 17:26
5181
56
Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) не сумела завоевать трофей на турнире WTA 500 в Линце (Австрия).

В финале украинка в трех сетах уступила россиянке Екатерине Александровой (WTA 30), которая выступает в «нейтральном» статусе.

WTA 500 Линц. Хард в помещении. Финал

Даяна Ястремская (Украина) [5] – Екатерина Александрова [4] – 2:6, 6:3, 5:7

Это была шестая встреча соперниц. Даяна проиграла третье очное противостояние.

Во второй партии Ястремская проигрывала 0:3 с одним брейком, но сумела взять шесть геймов подряд и перевести игру в решающий, третий сет. В третьей партии Даяна подавала первой и сходу повела 3:0, однако позволила Александровой оформить камбек.

Ястремская провела шестой финал на уровне Тура, боролась за четвертый трофей и первый с 2019 года. Для Даяны это могло быть второе чемпионство на соревнованиях категории WTA 500 в карьере. Впервые она стала победительницей пятисотника в 2018 году в Гонконге.

В 2025 году на счету Ястремской 12 поединков, 8 побед и 4 поражения. В Хобарте и на Australian Open она вылетела в 3-м раунде, а в Брисбене проиграла первый же матч.

2 февраля в Линце также состоится финальный поединок в парном разряде, в котором за трофей поборются сестры Киченок Людмила и Надежда. Они сыграют против тандема Тимеа Бабош / Луиза Стефани.

Результаты Ястремской на турнире WTA 500 в Линце:

  • 1/16 финала: Даяна Ястремская – Лючия Бронцетти – 7:6 (8:6), 7:5
  • 1/8 финала: Даяна Ястремская – Антония Ружич – 7:5, 6:1
  • 1/4 финала: Даяна Ястремская – Мария Саккари – 7:5, 6:0
  • 1/2 финала: Даяна Ястремская – Клара Таусон – 6:1, 6:4
  • Финал: Даяна Ястремская – Екатерина Александрова – 2:6, 6:3, 5:7

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 56
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Перший Серед Рівних
Ну шо тут сказать, при 5-5 , 40-0 не можна було віддавати гейм. Але якось особо критикувати чи посипати голову попелом не хочеться. Фінал - теж хороший результат. І матч вийшов класним, драматичним, якби ще й перемога - взагалі було б просто неймовірно. 
Але всеодно молодець.
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+9
Alehandro
Хтось зарано відчув, що кубок вже у кишені. Прикро. Даяна, як завжди, програла самій собі. Здихля болотна грала постно, не цікаво. Можна і треба було перемагати
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
introvert
Так, програла. Але таким чином, за який не соромно. Продемонструвала і характер, і гру, і жагу до боротьби. Десь трішки не пощастило - досі не впевнений, що те очко за рахунку 40-0 в одинадцятому геймі вирішальної партії система не віддала александровій помилково. Принаймні я, як і коментатори, був упевнений, що там аут. 
Тож за цей тиждень респект тобі, Даяна. Тепер здивуй нас і доведи, що ти можеш не лише вистрелювати раз на рік, як погано доглянута рушниця, а й демонструвати стабільність.
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+8
dimando560
Все рівно, турнір в плюс
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+8
Santk86
Ну как так, казалось Даяна на таком куроже игру не отдаст, но у нее что-то щелкнуло и она начала опять безбожно ошибаться, чего стоит проигранная своя подача с 40:0, когда соперница один раз попала, а все остальное отдала Ястремская. Всё-таки психология у Лаяны не какая, надо над ней работать 
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+7
andrian311
Цей матч є тільки фрагментом, так само як і Australian Open. Дякую за цей турнір, було за кого вболівати. Найважливіше, що буде попереду? Якщо буде далі боротьба за титули, то це буде найкращою реалізацією тенісистки.
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+5
Vitason
ДА 3:0 ВЕСТИ И ПОТОМ СДАТЬ МАТЧ,НУ КАК ТАК МОЖНА,НУ ДОДАВИ УЖЕ  ДО КОНЦА,СОБЕРИСЬ И ДОБУДЬ ЭТУ ПОБЕДУ!!РАБОТАЙТ Е ДЕВОЧКИ НАД ПСИХОЛОГИЕЙ ,ИНАЧЕ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕ БУДЕТ!!
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+5
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Vlad Holl
Сутула сьогодні просто чекала і дочекалася у вирішальних геймах свого. А Даяні треба навчитися терпіти і не парити парка . 
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+4
vvm2068
Даяна молодець. Дякую за класний турнір
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+4
Disiny7
То шо Даяна дивна, це ще м'яко кажучи, зовсім не новина, але й матч якийсь дуже дивний вийшов 
Як щоб програла швиденько і другий сет, ну поржали та забули, але ж ні. Ввімкнувся той тумблер і танк понісся. Взяла дев'ять геймів поспіль - все суперниця деклассована, ти сама все влучаешь, зникли помилки, єйси...
І знову клята кнопка відключилася. А як єпічно віддати подачу з 40-0 це ми як ніхто знаємо. 
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+3
Phantom
Я не розумію, ну ось навіщо при рахунку 30:30, шанс на мачбол вона з прийому намагається бити на виліт,  у чому прикол? Потім 40:30 і вона знову з прийому намагається вибити на виліт....Після цього я вимкнув,  далі було все зрозуміло
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+3
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cobrafx
Багато невимушених помилок, але все одно молодчинка. Все попереду.
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+3
Walle
Класно злила вирішальні гейми, на болотах свято
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+3
Vitaly Kozak
Краще вже було б Кларі програти в півфіналі, ніж отак зіграти в фіналі.
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+2
u6464u
мабуть Даяна програла цю гру ще до гри, щось потрібно робить з психикою, пора дорослішати .
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+2
C.Пеклов
а щастя було близько.Щож сподіваюся Дая зрозуміла , як треба грати .й надалі буде перемагати!Дякую за класний турнір!Успіху в наступному!
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+2
Vlad Holl
ЗДАЄТЬСЯ ТУТ МІНУСОВЩИКИ З МОРДОРУ ЗАВІТАЛИ. УСІ КОМЕНТИ МІНУСУЮТЬ - ЦЕ У ОРКІВ РОБОТА ТАКА.
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+1
Обсервер Влад
Зрада
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+1
Fred69
Ястремська так і не стала тенісисткою
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0
mevast
Поганий настрій. А тут ще збірна готова здатися. Залишилась надія нині на сестер. 
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0
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