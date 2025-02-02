Л. Киченок / Н. Киченок – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 февраля украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжат выступления в парном разряде на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

В финале украинки сыграют против тандема Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Венгрия). Поединок пройдет вторым запуском на центральном корте после игры Ястремская – Александрова. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча тандемов.

Сестры Киченок впервые после Олимпиады-2024 заявились на один турнир в одном тандеме. А Тимеа и Луиза до Линца никогда ранее не играли в одной паре.

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