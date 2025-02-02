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  4. Л. Киченок / Н. Киченок – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 февраля 2025, 04:19 |
33
0

Л. Киченок / Н. Киченок – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 500 в Линце 2 февраля в 16:30

02 февраля 2025, 04:19 |
33
0
Л. Киченок / Н. Киченок – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок Людмила и Надежда

2 февраля украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжат выступления в парном разряде на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

В финале украинки сыграют против тандема Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Венгрия). Поединок пройдет вторым запуском на центральном корте после игры Ястремская – Александрова. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов.

Сестры Киченок впервые после Олимпиады-2024 заявились на один турнир в одном тандеме. А Тимеа и Луиза до Линца никогда ранее не играли в одной паре.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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