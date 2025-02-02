ЯСТРЕМСКАЯ: «Эмоционально мне было довольно трудно играть сегодня в финале»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала поражение Екатерине Александровой в финале турнира WTA 500 в Линце:

«Во-первых, я хочу поблагодарить каждого, кто пришел и болел в этом финале. Это была удивительная атмосфера. И также у меня здесь было много украинских друзей, которые поддерживали меня на протяжении всей недели. Это мой первый финал за такое долгое время... И у меня было много шансов сегодня. Но это жизнь. Иногда ты побеждаешь, иногда – проигрываешь. В любом случае я очень горжусь собой, потому что на этой неделе я вроде как смогла найти свою игру. Я уверена, что этот год начался очень хорошо и дальше он будет продолжаться в том же духе. Я надеюсь, что даже и лучше.

На этом турнире я играла уже четыре раза. Каждый раз я чувствую это теплое гостеприимство. На этом центральном корте я чувствую себя как дома. Хочу поблагодарить всех спонсоров соревнований, организаторов. Да, это была невероятная неделя. Я была здесь только с мамой и агентом. И в течение недели моя мама была всем: и тренером, и ментальным наставником. Я хочу поблагодарить ее и моего агента. Спасибо всем, благодаря кому проходит этот турнир. Спасибо также зрителям и всем, кто нас поддерживал.

И еще последнее, что я хотела сказать. Несколько дней назад была массированная атака на Одессу, это мой город. И эмоционально мне было довольно трудно играть сегодня в финале. Я старалась это скрыть... Но в любом случае я хочу снова поблагодарить всех в Украине, кто борется! Я очень горжусь нашей страной. Спасибо!»

ВИДЕО. Слова Ястремской после финального матча

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Екатерина Александрова