Седьмое поражение дома. Ман Юнайдет повторил антирекорд 1890-х годов
Команда проиграла 7 из 13 домашних матчей
2 февраля, в воскресенье, было проведено три поединка 24-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» на своем легендарном стадионе «Олд Траффорд» принимал «Кристал Пэлас».
Футбольное противостояние завершилось фиаском для хозяев. «Дьяволы» уступили «орлам» со счетом 0:2.
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Уступив «Кристал Пэлас», подопечные Аморима повторили клубный антирекорд. Статистика поражений «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне на домашней арене достигла отметки в семь из 13 сыгранных матчей.
В последний раз команда столько раз уступила дома на этом этапе чемпионата в далеком сезоне 1893/94.
В турнирной таблице АПЛ «дьяволы» занимают 13-ю строчку, набрав всего 29 баллов.
7 - Manchester United have lost seven of their first 13 home games in the Premier League this season; their joint-most at this stage of a league campaign, along with 1893-94 (also seven). Nightmare. pic.twitter.com/u7vHhKDDtT— OptaJoe (@OptaJoe) February 2, 2025
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