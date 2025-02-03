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Англия
03 февраля 2025, 02:53 | Обновлено 03 февраля 2025, 03:11
42
0

Седьмое поражение дома. Ман Юнайдет повторил антирекорд 1890-х годов

Команда проиграла 7 из 13 домашних матчей

03 февраля 2025, 02:53 | Обновлено 03 февраля 2025, 03:11
42
0
Седьмое поражение дома. Ман Юнайдет повторил антирекорд 1890-х годов
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля, в воскресенье, было проведено три поединка 24-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» на своем легендарном стадионе «Олд Траффорд» принимал «Кристал Пэлас».

Футбольное противостояние завершилось фиаском для хозяев. «Дьяволы» уступили «орлам» со счетом 0:2.

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Уступив «Кристал Пэлас», подопечные Аморима повторили клубный антирекорд. Статистика поражений «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне на домашней арене достигла отметки в семь из 13 сыгранных матчей.

В последний раз команда столько раз уступила дома на этом этапе чемпионата в далеком сезоне 1893/94.

В турнирной таблице АПЛ «дьяволы» занимают 13-ю строчку, набрав всего 29 баллов.

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Ман Юнайтед проиграл Кристал Пэласу и установил новый антирекорд в АПЛ
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига антирекорд статистика Кристал Пэлас
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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