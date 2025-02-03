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Германия
03 февраля 2025, 04:14 | Обновлено 03 февраля 2025, 04:16
77
0

Не реализовал талант. Экс-игрок сборной Португалии присоединится к Вердеру

Андре Силва будет выступать за клуб на правах аренды

03 февраля 2025, 04:14 | Обновлено 03 февраля 2025, 04:16
77
0
Не реализовал талант. Экс-игрок сборной Португалии присоединится к Вердеру
IMAGO. Андре Силва

Португальский нападающий «РБ Лейпциг» Андре Силва находится в шаге от перехода к «Вердеру» – другому представителю Бундеслиги.

Известный инсайдер Флориан Плеттенберг проинформировал, что футболист присоединится к клубу на правах аренды до конца текущего сезона без опции выкупа контракта.

Андре уже прошел все необходимые медицинские обследования, к тому же обе стороны уже ударили по рукам по оформлению аренды.

После годовой аренды в «Реал Сосьедад» Силва вернулся к «быкам». В первой части сезона форвард отыграл 15 матчей, в которых ему удалось оформить три ассиста и забить один мяч.

Ранее футболист регулярно вызывался в состав сборной Португалии, однако после завершения ЧМ-2022 тренеры начали игнорировать нападающего. На счету спортсмена 53 матча в составе сборной.

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Андре Силва РБ Лейпциг Вердер чемпионат Германии по футболу Бундеслига трансферы трансферы Бундеслиги
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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