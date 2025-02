Не реализовал талант. Экс-игрок сборной Португалии присоединится к Вердеру

Португальский нападающий «РБ Лейпциг» Андре Силва находится в шаге от перехода к «Вердеру» – другому представителю Бундеслиги.

Известный инсайдер Флориан Плеттенберг проинформировал, что футболист присоединится к клубу на правах аренды до конца текущего сезона без опции выкупа контракта.

Андре уже прошел все необходимые медицинские обследования, к тому же обе стороны уже ударили по рукам по оформлению аренды.

После годовой аренды в «Реал Сосьедад» Силва вернулся к «быкам». В первой части сезона форвард отыграл 15 матчей, в которых ему удалось оформить три ассиста и забить один мяч.

Ранее футболист регулярно вызывался в состав сборной Португалии, однако после завершения ЧМ-2022 тренеры начали игнорировать нападающего. На счету спортсмена 53 матча в составе сборной.

🚨🏁 DONE DEAL | André #Silva, new striker of @werderbremen ✔️



All done and signed. Medical completed.



Loan until the end of the season. No option to buy. Werder will pay €1.5m salary. Announcement on Monday.



Excl. news from Sunday, set to be confirmed on Deadline Day.… pic.twitter.com/cXD290n9DE