Сидорчук так и не вышел. Вестерло сотворило камбэк в матче с Кортрейком
Команда украинца оформила победу со счетом 2:1
В 24-м туре чемпионата Бельгии, 2 февраля, состоялся поединок между клубами «Кортрейк» и «Вестерло».
Местом проведения матча стал «Гулденспорен стадион» в Кортрейке.
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Минимальную победу на выезде одержала команда «Вестерло» – 2:1. Однако первыми вперед вышли хозяева. За «Антверпен» на 27-й минуте отличился Жан-Кевин Дюверн.
После перерыва гости остались в меньшинстве, поскольку один из защитников получил второй горчичник. Несмотря на этот фактор, команде удалось сравнять счет. Составы сравнялись на 82-й минуте – теперь игрок «Кортрейка» был удален через вторую желтую карточку. «Вестерло» воспользовалось шансом и забило второй мяч в игре.
Выступающий за «Вестерло» Украинец Сергей Сидорчук просидел весь поединок на скамье запасных. Полузащитник в сумме провел 12 минут на футбольном поле в 2025 году, хотя команда уже отыграла четыре поединка.
Чемпионат Бельгии. 24-й тур, 2 февраля
«Кортрейк» – «Вестерло» – 1:2
Голы: Дюверн, 27 – Босс, 67, Фриган, 89
Удаление: Кадри, 82 – Байрам, 63
Фотогалерея матча:
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