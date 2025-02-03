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Чемпионат Бельгии
Кортрейк
02.02.2025 20:15 – FT 1 : 2
Вестерло
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Бельгия
03 февраля 2025, 03:25 | Обновлено 03 февраля 2025, 03:36
19
0

Сидорчук так и не вышел. Вестерло сотворило камбэк в матче с Кортрейком

Команда украинца оформила победу со счетом 2:1

03 февраля 2025, 03:25 | Обновлено 03 февраля 2025, 03:36
19
0
Сидорчук так и не вышел. Вестерло сотворило камбэк в матче с Кортрейком
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

В 24-м туре чемпионата Бельгии, 2 февраля, состоялся поединок между клубами «Кортрейк» и «Вестерло».

Местом проведения матча стал «Гулденспорен стадион» в Кортрейке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Минимальную победу на выезде одержала команда «Вестерло» – 2:1. Однако первыми вперед вышли хозяева. За «Антверпен» на 27-й минуте отличился Жан-Кевин Дюверн.

После перерыва гости остались в меньшинстве, поскольку один из защитников получил второй горчичник. Несмотря на этот фактор, команде удалось сравнять счет. Составы сравнялись на 82-й минуте – теперь игрок «Кортрейка» был удален через вторую желтую карточку. «Вестерло» воспользовалось шансом и забило второй мяч в игре.

Выступающий за «Вестерло» Украинец Сергей Сидорчук просидел весь поединок на скамье запасных. Полузащитник в сумме провел 12 минут на футбольном поле в 2025 году, хотя команда уже отыграла четыре поединка.

Чемпионат Бельгии. 24-й тур, 2 февраля

«Кортрейк» – «Вестерло» – 1:2

Голы: Дюверн, 27 – Босс, 67, Фриган, 89

Удаление: Кадри, 82 – Байрам, 63

Фотогалерея матча:

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Вестерло Антверпен чемпионат Бельгии по футболу отчеты Сергей Сидорчук
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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