Предложение сделано. Шахтер может усилиться молодым бразильским форвардом
Кауа Элиас может присоединиться к донецкому клубу
Бразильский нападающий «Флуминенсе» Кауа Элиас может стать игроком донецкого «Шахтера», сообщает Виктор Лесса.
По информации источника, клубы уже ведут переговоры по трансферу 18-летнего футболиста. Украинский клуб отправил предложение после игры «Флуминенсе» против «Ботафого». Элиас может отправиться в Украину уже на этой неделе.
В «Флуминенсе» Кауа Элиас провел 47 матчей, забил 8 голов и отдал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
На данный момент Кауа травмирован.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» отказался от трансфера бразильца из АПЛ.
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