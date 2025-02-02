Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Предложение сделано. Шахтер может усилиться молодым бразильским форвардом
Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 22:42 | Обновлено 02 февраля 2025, 22:45
749
3

Предложение сделано. Шахтер может усилиться молодым бразильским форвардом

Кауа Элиас может присоединиться к донецкому клубу

02 февраля 2025, 22:42 | Обновлено 02 февраля 2025, 22:45
749
3
Предложение сделано. Шахтер может усилиться молодым бразильским форвардом
Getty Images/Global Images Ukraine. Кауа Элиас

Бразильский нападающий «Флуминенсе» Кауа Элиас может стать игроком донецкого «Шахтера», сообщает Виктор Лесса.

По информации источника, клубы уже ведут переговоры по трансферу 18-летнего футболиста. Украинский клуб отправил предложение после игры «Флуминенсе» против «Ботафого». Элиас может отправиться в Украину уже на этой неделе.

В «Флуминенсе» Кауа Элиас провел 47 матчей, забил 8 голов и отдал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

На данный момент Кауа травмирован.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» отказался от трансфера бразильца из АПЛ.

По теме:
100 миллионов. Милан отклонил предложение по суперзвезде
Потенциальный новичок Динамо забил два гола в чемпионате Азербайджана
Совет от агентов. Динамо подпишет вингера-легионера
трансферы трансферы УПЛ Флуминенсе Шахтер Донецк чемпионат Бразилии по футболу Ботафого
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду рассказал, какого игрока его сын считает лучше отца
Футбол | 01 февраля 2025, 23:54 5
Роналду рассказал, какого игрока его сын считает лучше отца
Роналду рассказал, какого игрока его сын считает лучше отца

Сын легенды считает лучшим Килиана Мбаппе

Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Прогноз на финал WTA 500 в Линце
Теннис | 02 февраля 2025, 13:00 4
Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Прогноз на финал WTA 500 в Линце
Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Прогноз на финал WTA 500 в Линце

Решающий матч на пятисотнике в Австрии состоится 2 февраля, начало – в 15:00

В Ужгороде задержали наркоторговца, в авто которого находился Кополовец
Футбол | 02.02.2025, 17:30
В Ужгороде задержали наркоторговца, в авто которого находился Кополовец
В Ужгороде задержали наркоторговца, в авто которого находился Кополовец
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
Футбол | 02.02.2025, 13:48
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
Футбол | 02.02.2025, 21:59
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
8 голов в 18 лет? 
сейчас такой форвард от 30 млн должен стоить
Ответить
+1
Лига
Забил не сильно много в 47 играх . Ну ему только 18 лет, и сыграл в том сезоне 30 матчей за Флуминенсе и почти все в основе, это не плохо. Его подпишут или другого, нужно сейчас покупать нападающего, и не ждать до лета
Ответить
0
avk2307
??? травмований!!! Так потрібний нап завтра а не на перспективу 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
02.02.2025, 10:58 1
Футбол
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
31.01.2025, 17:34 14
Футбол
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
01.02.2025, 21:20 5
MMA
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
02.02.2025, 10:36 5
Бокс
Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
01.02.2025, 16:00 65
Теннис
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
01.02.2025, 08:48 5
Бокс
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
01.02.2025, 10:07 9
Футбол
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
31.01.2025, 16:20 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем