Предложение сделано. Шахтер может усилиться молодым бразильским форвардом

Бразильский нападающий «Флуминенсе» Кауа Элиас может стать игроком донецкого «Шахтера», сообщает Виктор Лесса.

По информации источника, клубы уже ведут переговоры по трансферу 18-летнего футболиста. Украинский клуб отправил предложение после игры «Флуминенсе» против «Ботафого». Элиас может отправиться в Украину уже на этой неделе.

В «Флуминенсе» Кауа Элиас провел 47 матчей, забил 8 голов и отдал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

На данный момент Кауа травмирован.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» отказался от трансфера бразильца из АПЛ.