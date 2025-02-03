«Спасибо моей сестре!» Киченок прокомментировали выступления в Линце

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок после поражение тандему Тимеа Бабош / Луиза Стефани в финале турнира WTA 500 в Линце прокомментировали свои выступления во время церемонии награждения:

Надежда Киченок: «Спасибо всем, кто остался на трибунах и смотрел этот матч. В первую очередь поздравляю девочек с победой, отличный турнир! Радуюсь за вас и удачи вам, еще увидимся на следующих неделях. Спасибо моей сестре (смеется), моей напарнице! Играть с тобой – это всегда наслаждение, я получаю много удовольствия. Спасибо нашей маме, что родила нас двоих (смеется)! Спасибо Стасу (тренер, муж Людмилы Киченок) за то, что был с нами эту неделю, что мы учились и развивались каждый день. Спасибо всем спонсорам и всем, кто сделал возможным проведение этих соревнований. Я всегда с удовольствием сюда возвращаюсь. У меня уже было два финала тут, поэтому, я надеюсь, что в следующий раз я приеду и наконец выиграю!»

Людмила Киченок: «Я также присоединяюсь ко всем словам Нади. Спасибо всем, благодаря кому этот турнир существует. Это замечательный турнир, мы получили массу удовольствия от пребывания здесь, от выступления. Я также хочу поблагодарить свою сестру, что она сыграла со мной. Это всегда лучшие моменты, когда мы вместе разделяем корт. Также спасибо всем зрителям, кто пришёл, кто болел за нас. Сегодня была удивительная атмосфера. И, да, конечно, поздравляю девочек с отличной неделей, великолепной игрой. Вы заслужили эту победу. Спасибо всем спонсорам! Это была невероятная неделя! Спасибо!»