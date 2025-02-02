Неудачный день финалов. Сестры Киченок не сумели завоевать трофей в Линце
Людмила и Надежда проиграли тандему Бабош / Стефани на решающем супертай-брейке
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок не сумели стать чемпионками на турнире WTA 500 в Линце.
В финале парного разряда украинки в трех сетах проиграли тандему Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) за 1 час и 35 минут.
WTA 500 Линц. Пары. Хард в помещении. Финал
Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) [3] – Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) – 6:3, 5:7, [4:10]
Это была первая встреча дуэтов. Сестры Киченок впервые после Олимпиады-2024 заявились вместе на один турнир, а Бабош и Стефани до Линца ранее никогда не играли в одной паре.
Людмила и Надежда провели восьмой совместный финал и первый с апреля 2024 года. Они боролись за пятый трофей.
2 февраля в Линце за трофей боролась и Даяна Ястремская, но в одиночном разряде. К сожалению, она уступила Екатерине Александровой.
Результаты сестер Киченок на турнире WTA 500 в Линце:
- 1/8 финала: Людмила Киченок / Надежда Киченок – Ульрикке Эйкери / У Фансень – 6:3, 6:4
- 1/4 финала: 6:3, 6:2 Людмила Киченок / Надежда Киченок – Катаржина Питер / Фанни Штолар –
- 1/2 финала: 6:4, 6:0 Людмила Киченок / Надежда Киченок – Анна Данилина / Ирина Хромачева –
- Финал: Людмила Киченок / Надежда Киченок – Тимеа Бабош / Луиза Стефани – 6:3, 5:7, [4:10]
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