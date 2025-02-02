Неудачный день финалов. Сестры Киченок не сумели завоевать трофей в Линце

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок не сумели стать чемпионками на турнире WTA 500 в Линце.

В финале парного разряда украинки в трех сетах проиграли тандему Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) за 1 час и 35 минут.

WTA 500 Линц. Пары. Хард в помещении. Финал

Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) [3] – Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) – 6:3, 5:7, [4:10]

Это была первая встреча дуэтов. Сестры Киченок впервые после Олимпиады-2024 заявились вместе на один турнир, а Бабош и Стефани до Линца ранее никогда не играли в одной паре.

Людмила и Надежда провели восьмой совместный финал и первый с апреля 2024 года. Они боролись за пятый трофей.

2 февраля в Линце за трофей боролась и Даяна Ястремская, но в одиночном разряде. К сожалению, она уступила Екатерине Александровой.

Результаты сестер Киченок на турнире WTA 500 в Линце: