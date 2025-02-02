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WTA
02 февраля 2025, 19:42 | Обновлено 02 февраля 2025, 19:55
844
11

Неудачный день финалов. Сестры Киченок не сумели завоевать трофей в Линце

Людмила и Надежда проиграли тандему Бабош / Стефани на решающем супертай-брейке

02 февраля 2025, 19:42 | Обновлено 02 февраля 2025, 19:55
844
11
Неудачный день финалов. Сестры Киченок не сумели завоевать трофей в Линце
WTA. Сестры Киченок Людмила и Надежда

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок не сумели стать чемпионками на турнире WTA 500 в Линце.

В финале парного разряда украинки в трех сетах проиграли тандему Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) за 1 час и 35 минут.

WTA 500 Линц. Пары. Хард в помещении. Финал

Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) [3] – Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) – 6:3, 5:7, [4:10]

Это была первая встреча дуэтов. Сестры Киченок впервые после Олимпиады-2024 заявились вместе на один турнир, а Бабош и Стефани до Линца ранее никогда не играли в одной паре.

Людмила и Надежда провели восьмой совместный финал и первый с апреля 2024 года. Они боролись за пятый трофей.

2 февраля в Линце за трофей боролась и Даяна Ястремская, но в одиночном разряде. К сожалению, она уступила Екатерине Александровой.

Результаты сестер Киченок на турнире WTA 500 в Линце:

  • 1/8 финала: Людмила Киченок / Надежда Киченок – Ульрикке Эйкери / У Фансень – 6:3, 6:4
  • 1/4 финала: Людмила Киченок / Надежда Киченок – Катаржина Питер / Фанни Штолар – 6:3, 6:2
  • 1/2 финала: Людмила Киченок / Надежда Киченок – Анна Данилина / Ирина Хромачева – 6:4, 6:0
  • Финал: Людмила Киченок / Надежда Киченок – Тимеа Бабош / Луиза Стефани – 6:3, 5:7, [4:10]

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Людмила Киченок Надежда Киченок Тимеа Бабош Луиза Стефани WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 11
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Diesel
Так буває. Нічого страшного не сталося. А би війна закінчилась
Наші спільні перемоги всі попереду. 
Усім гарного вечора
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+9
Mark4854590
Шкода, що не виграли. Але добре, що сестри знову грають разом. Є в них якась взаємодія ментальна
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+3
cobrafx
Капець якийсь. Явно день не наш.
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+3
Shvendya7
У Люды есть проблема, она в сложные моменты может впадать в ступор. А , в целом, девчата молодцы и победы придут. Жду выигрыша Вимблдона.
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+2
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DonetskCity_Love_Rybakinu
⚒️Донеччани🇺🇦 висловлюють особливу підтримку нашим сусідкам❤️❤️❤️ з Дніпрянщини🇺🇦! Віримо, буде в сестричок ще не один фінал!
😢😢😢Сумний день... Але я знаю, хто б нас розвеселив у скрутну годину!
Квантум - легенда сайту! І я все ж вірю, що він неодмінно повернеться! Невже так важко створити новий акк через пошти? Чекаємо усі
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0
C.Пеклов
Невдачливий сьогодні день, перемогла з тенісистів тільки Снігур.
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0
Брэд Питт
Хто бачив церомонії Кіченок та Ястремської? Вони хоча б про війну сказали?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
assa and
Харакетеру 0 у сестер. Не в змозі переламати матч, який по хлду складається не в їх пользу. Сумно за їх.
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-1
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