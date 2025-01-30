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WTA
30 января 2025, 22:53 | Обновлено 30 января 2025, 23:01
608
1

Сестры Киченок устроили разгром соперниц и вышли в полуфинал в Линце

Людмила и Надежда в двух сетах уверенно переиграли Катаржину Питер и Фанни Штоллар

30 января 2025, 22:53 | Обновлено 30 января 2025, 23:01
608
1
Сестры Киченок устроили разгром соперниц и вышли в полуфинал в Линце
WTA. Сестры Киченок Людмила и Надежда

Украинские теннисисты Людмила и Надежда Киченок пробились в полуфинал парного разряда на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

Во 2-м раунде украинки в двух сетах разгромили тандем Катаржина Питер (Польша) / Фанни Штолар (Венгрия) за 1 час и 7 минут.

WTA 500 Линц. Пары. Хард в помещении. 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) [3] – Катаржина Питер (Польша) / Фанни Штолар (Венгрия) – 6:3, 6:2

Это была первая встреча тандемов. Сестры Киченок впервые играют в одном дуэте после Олимпиады-2024.

Киченок впервые с апреля 2024 года вышли в совместный полуфинал. Тогда они добрались до решающего поединка на соревнованиях WTA 500 в Чарльстоне, но не сумели завоевать трофей.

В полуфинале Линца Людмила и Надежда встретятся с Анной Данилиной (Казахстан) и Ириной Хромачевой, которые посеяны под вторым номером.

На старте пятисотника украинки в двух партиях разобрались с парой Ульрикке Эйкери / У Фансень.

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Фанни Штоллар Катаржина Питер Людмила Киченок Надежда Киченок WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Dysear
Дівчата молодці, чекаємо такої ж впевненої перемоги у полуфіналі. Якщо вже виходити у фінал то тільки щоб його перемогти, в такому тонусі це не стане для них проблемою
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