Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сестры Киченок впервые за 6 месяцев сыграли в одной паре и сумели победить
WTA
27 января 2025, 18:11 | Обновлено 27 января 2025, 19:28
1223
4

Сестры Киченок впервые за 6 месяцев сыграли в одной паре и сумели победить

Людмила и Надежда переиграли Ульрикке Эйкери и У Фансень на старте пятисотника в Линце

27 января 2025, 18:11 | Обновлено 27 января 2025, 19:28
1223
4
Сестры Киченок впервые за 6 месяцев сыграли в одной паре и сумели победить
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда и Людмила Киченок

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок успешно стартовали в парном разряде на турнире WTA 500 в Линце (Австрия), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде сестры в двух сетах переиграли тандем Ульрикке Эйкери (Норвегия) / У Фансень (Тайвань) в двух сетах.

WTA 500 Линц. Пары. Хард в помещении. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) [3] – Ульрикке Эйкери (Норвегия) / У Фансень (Тайвань) – 6:3, 6:4

Это была первая встреча тандемов.

Людмила и Надежда впервые за 6 месяцев заявились на турнир в одном дуэте. Летом прошлого года сестры Киченок представляли Украины в парном разряде олимпийского теннисного турнира, где дошли до четвертьфинала.

Следующими соперницами Людмилы и Надежды будут победительницы противостояния Катажина Питер (Польша) / Фанни Столар (Венгрия) – Юлия Грабер (Австрия) / Синья Краус (Австрия).

В одиночном разряде Линца выступят еще три представительницы Украины: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Днем ранее Даяна и Ангелина получили своих первых соперниц в 1-м круге, а Элина начнет выступления с 1/8 финала.

По теме:
Рейтинг WTA. Свитолина догоняет Костюк. Сколько мест потеряла Ястремская?
Л. Киченок / Н. Киченок – Эйкери / У Фансень. Смотреть онлайн. LIVE
Стало известно, сколько заработали Свитолина и украинки на Australian Open
Ульрикке Эйкери Людмила Киченок Надежда Киченок У Фансень WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
Бокс | 27 января 2025, 01:50 4
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?

Наибольшее признание досталось Джорджу Чувало

Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Футбол | 26 января 2025, 22:09 3
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере

Легендарный центрбек выделил Роналдиньо

Синнер заработал около 15 млн долларов за 4 месяца. А сколько за карьеру?
Теннис | 27.01.2025, 03:39
Синнер заработал около 15 млн долларов за 4 месяца. А сколько за карьеру?
Синнер заработал около 15 млн долларов за 4 месяца. А сколько за карьеру?
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Футбол | 27.01.2025, 03:25
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Разговор с президентом. Игрок сборной Украины вместо Динамо выбрал Полесье
Футбол | 27.01.2025, 12:34
Разговор с президентом. Игрок сборной Украины вместо Динамо выбрал Полесье
Разговор с президентом. Игрок сборной Украины вместо Динамо выбрал Полесье
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Shvendya7
Приятно смотреть. Обе красавицы. Только различать иногда сложно
Ответить
+6
ivankondrat96
Молодці дівчата. Добре, що вирішили відновити свій дует. Сестри мають третій номер посіву, тож очікую на просування турнірною сіткою
Ответить
+4
Victor673256ua
Гарний старт сестер на турнірі. Можуть далеко просунутись. Удачі і іншим нашим дівчатам
Ответить
+3
Andromed
Дивлячись на те як вони виграли цей матч, прогнози доволі оптимістичні
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
25.01.2025, 22:30 2
Футбол
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
27.01.2025, 00:31 4
Футбол
В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро
В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро
25.01.2025, 20:46
Футбол
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
27.01.2025, 08:56
Бокс
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
26.01.2025, 21:43
Футбол
Джордж Форман назвал боксера, который был настоящим «ужасом» на ринге
Джордж Форман назвал боксера, который был настоящим «ужасом» на ринге
26.01.2025, 07:55
Бокс
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
27.01.2025, 00:55 4
Бокс
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
26.01.2025, 18:08 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем