Сестры Киченок впервые за 6 месяцев сыграли в одной паре и сумели победить

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок успешно стартовали в парном разряде на турнире WTA 500 в Линце (Австрия), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде сестры в двух сетах переиграли тандем Ульрикке Эйкери (Норвегия) / У Фансень (Тайвань) в двух сетах.

WTA 500 Линц. Пары. Хард в помещении. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) [3] – Ульрикке Эйкери (Норвегия) / У Фансень (Тайвань) – 6:3, 6:4

Это была первая встреча тандемов.

Людмила и Надежда впервые за 6 месяцев заявились на турнир в одном дуэте. Летом прошлого года сестры Киченок представляли Украины в парном разряде олимпийского теннисного турнира, где дошли до четвертьфинала.

Следующими соперницами Людмилы и Надежды будут победительницы противостояния Катажина Питер (Польша) / Фанни Столар (Венгрия) – Юлия Грабер (Австрия) / Синья Краус (Австрия).

В одиночном разряде Линца выступят еще три представительницы Украины: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Днем ранее Даяна и Ангелина получили своих первых соперниц в 1-м круге, а Элина начнет выступления с 1/8 финала.