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WTA
26 января 2025, 15:26 | Обновлено 26 января 2025, 15:30
619
0

С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Линце

На пятисотнике в Австрии сыграют три украинки: Элина, Калинина и Ястремская

26 января 2025, 15:26 | Обновлено 26 января 2025, 15:30
619
0
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Линце
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина узнали первых соперниц на турнире WTA 500 в Линце (Австрия), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

Свитолина получила второй номер посева и начнет выступления на пятисотнике с 1/8 финала, где сыграет либо против Анны Блинковой, либо против теннисистки из квалификации.

Ястремская в 1-м раунде соревнований встретится с представительницей Италии Лючией Бронцетти. Если украинка пройдет Лючию, то во 2-м круге выйдет на корт либо против Майяр Шериф, либо против квалифаерки.

Калинина в своем стартовом поединке поборется с 8-й сеяной Кларой Таусон из Дании. Интересно, что Ангелина должна была сыграть с ней на старте Хобарта перед Aus Open, но тогда обе теннисистки отказались от участия. Ангелину в потенциальном для нее матче 1/8 финала будет ждать или Сорана Кырстя, или Аранча Рус.

Соревнований в Линце пройдут с 27 января по 2 февраля. Расписание матчей украинок будет известно позднее. Действующей чемпионкой турнира является Алена Остапенко, которая не будет защищать свой трофей.

Первая сеяная пятисотника в Линце – чешка Каролина Мухова. В парном разряде Линца выступит один украинский тандем – сестры Киченок Людмила и Надежда впервые после Олимпиады-2024 заявились в одном дуэте.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Элина Свитолина Даяна Ястремская Ангелина Калинина жеребьевка WTA Линц Лючия Бронцетти Клара Таусон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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