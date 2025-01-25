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  4. Впервые после Олимпиады. Сестры Киченок сыграют в одной паре в Линце
WTA
25 января 2025, 20:56 |
236
0

Впервые после Олимпиады. Сестры Киченок сыграют в одной паре в Линце

Людмила и Надежда в 1-м раунде пятисотника встретятся с Ульрикке Эйкери и У Фансень

25 января 2025, 20:56 |
236
0
Впервые после Олимпиады. Сестры Киченок сыграют в одной паре в Линце
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда и Людмила Киченок

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок выступят в одном тандеме на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

Сестры получили третий номер посева. В 1/8 финала они встретятся с дуэтом Ульрикке Эйкери (Норвегия) / У Фансень (Тайвань).

Людмила и Надежда впервые после Олимпиады-2024 сыграют в одной паре. 2025 год девушки начали в разных тандемах: Людмила играет вместе с Чжань Хаоцин, а Надежда – с Лейлой Фернандес.

В Линце в одиночном разряде планируют взять участие три украинки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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У Фансень Ульрикке Эйкери Людмила Киченок Надежда Киченок WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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