Впервые после Олимпиады. Сестры Киченок сыграют в одной паре в Линце

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок выступят в одном тандеме на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

Сестры получили третий номер посева. В 1/8 финала они встретятся с дуэтом Ульрикке Эйкери (Норвегия) / У Фансень (Тайвань).

Людмила и Надежда впервые после Олимпиады-2024 сыграют в одной паре. 2025 год девушки начали в разных тандемах: Людмила играет вместе с Чжань Хаоцин, а Надежда – с Лейлой Фернандес.

В Линце в одиночном разряде планируют взять участие три украинки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

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