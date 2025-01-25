Впервые после Олимпиады. Сестры Киченок сыграют в одной паре в Линце
Людмила и Надежда в 1-м раунде пятисотника встретятся с Ульрикке Эйкери и У Фансень
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок выступят в одном тандеме на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.
Сестры получили третий номер посева. В 1/8 финала они встретятся с дуэтом Ульрикке Эйкери (Норвегия) / У Фансень (Тайвань).
Людмила и Надежда впервые после Олимпиады-2024 сыграют в одной паре. 2025 год девушки начали в разных тандемах: Людмила играет вместе с Чжань Хаоцин, а Надежда – с Лейлой Фернандес.
В Линце в одиночном разряде планируют взять участие три украинки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
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